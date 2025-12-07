醫美網紅驚傳涉毒！喊冤「被閨密弄」 再爆她廣發裸照

29歲吳姓網美遭爆持毒，她喊冤是被前閨密栽贓。（圖／翻攝自吳姓網美IG）





29歲吳姓網美是醫美諮詢師，主打「專職訂製客戶臉部設計規劃」，更自封「醫美變臉魔術王」，近日卻遭檢舉藏毒，新北市警方也在其住處起出多項毒品，來源仍待調查。對此，吳姓網美在社群平台喊冤，表示是被李姓前閨密栽贓，根本就不關她的事，更爆料李女不但與已婚老闆偷情，還拍自己的全裸照到處發給別人。

據了解，新北警方接獲線報，持搜索票至吳姓網美位於新北市的住處查緝，現場起出3顆大麻菸彈、16顆MDMA搖頭丸、大麻菸斗、手機等證物，帶回依毒品條例送辦，並將追溯毒品來源；警方並查出，吳女商業登記為化粧品批發業，將通報衛生局，釐清其相關業務是否涉及《醫事法》。

對此，吳姓網美在社群平台喊冤，表示不知道為什麼那些東西（指毒品）會出現在她家的角落，直呼自己「就是被弄」，而誣陷她的人是另一名李姓網紅，也是她的前閨密，先前因涉毒被警察抓，居然謊稱是跟她買的，「她自己被抓，為了求自保隨便抓自己最好的閨密」，並稱該名閨密的前男友也已因為販賣大麻被抓進去關。

吳姓網美接著抖出該名閨密的更多黑料，表示李女在老闆的太太懷孕時，跟老闆偷情上床，還假裝跟老闆的太太是好朋友，更誇張的是，李女還自拍全裸照並且廣發給別人，「看到影片我當場都要吐血了」，直呼李女為求自保，對外滿口謊言。至於其醫美事業是否違規，吳姓網美也貼出衛福部醫事查詢系統，澄清自己的事業一切合法登記。

