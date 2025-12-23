醫美術後保養不可少！網友最在意的三大關鍵公開
輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》
每天照鏡子，其實大家心裡想的都差不多，如果能比昨天再亮一點、再精緻一點就好了。飲食、運動、調整體態慢慢做，也有人順便把醫美當成小小助攻，幫自己加點分、補個狀態。不過別忘了，醫美可不是點外送，按下去就等變漂亮。真正決勝負的，是術後那幾天。沒照顧好，再貴的療程都會被你白白浪費掉。
想讓每一分錢都花的值得、看得見效果？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》來看「醫美術後」近一年熱門關鍵字，可見副作用、風險、保養、保濕、刺激、玻尿酸、膠原蛋白、恢復期、修復、照護、傷口、效果、皮膚、肌膚、膚質等字詞。究竟醫美術後有哪些需要特別注意的環節呢？趕快跟著我們繼續看下去吧！
關鍵字1｜副作用、風險
示意圖／Pexels
施作醫美項目前，最在意的莫過於「副作用」與「風險」，不論是近期在愛美人士間掀起討論熱潮的麗珠蘭（REJURAN），還是電波、雷射等熱門療程，本質上都是透過「讓皮膚微受損再重新修復」來達到變美的效果。
雖然術後出現發熱、輕微紅腫、暫時性泛紅等反應都是常見現象，但若是擔心潛在的副作用或風險，建議可先諮詢專業醫師，了解自己的皮膚狀況、療程適應性。網友也表示，「任何療程都是有風險的」、「療程上都有一定的風險，評估上多跟醫生討論」。
關鍵字2｜保養、保濕、刺激、玻尿酸、膠原蛋白
麗彤生醫
醫美療程後的保養程序同樣關鍵，因為此時肌膚正處於較為敏感、脆弱的修復期，日常照護應重視防曬與保濕，並避免使用刺激性成分，以降低肌膚負擔。選擇含有玻尿酸、膠原蛋白等有助於修復的保養成分，也有助於穩定膚況、縮短恢復期。不少網友分享醫美後的保養經驗也特別提到膠原蛋白的補充，「我覺得醫美後吃膠原蛋白真的有差」、「喝膠原蛋白+保濕+防曬，好很快」。
若膠原蛋白含量不足、來源不佳，實際效果可能有限，所以在挑選時需要特別注意。像是麗彤醇耀妍3.0膠原蛋白版，是由剛拿下青龍獎影帝的男神玄彬代言，每包含有12,000毫克膠原蛋白，是業界的高含量。主打白藜蘆醇與白皮杉醇、三胜肽魚膠原蛋白和黃金沙棘果三大成分：日本專利研發的「三胜肽魚膠原蛋白」萃取自日本野生金線魚，比起動物膠原、魚膠原分子量僅有284Da，「黃金沙棘果」則富含Omega-7、Omega-3、6、9等脂肪酸，三大成分提供膠原蛋白與日常營養素。
此外，產品亦添加野櫻莓、紅石榴、神經醯胺、葡萄籽萃取及透白原萃薏仁等成分，補充花青素、維生素與礦物質，在調節生理機能、營養補給之餘，也能維持美麗好氣色。
關鍵字3｜恢復期、修復、照護、傷口、效果
示意圖／Freepik
有網友透露，「因為是上班族，如果要做醫美只能用週末兩天，不然就是要請假了」、「每次做完雷射，我都得躲在家兩三天，是真的很麻煩，但為了漂亮值得」。從這些回饋可見，療程後的恢復期長短已成為許多人評估是否進行醫美的重要考量。
因此，為了能盡快恢復正常作息、上班與外出活動，越來越多人傾向選擇恢復期較短、侵入性較低的醫美療程，例如肉毒桿菌注射、皮秒雷射、淨膚雷射及音波拉提等，期望在變美的同時也能降低對生活的影響。
不過即便是標榜短恢復期的療程，術後修復仍不可輕忽。除了日常保養外，確實遵循醫師建議的術後照護流程，才能加速傷口癒合，發揮療程效果。
想要了解更多相關美容療程、術後照護資訊，請洽麗彤生醫全台門市。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月27日至2025年11月26日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『醫美術後』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」（註1）作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
看更多網路溫度計文章
年末變漂亮的秘密！女性選擇醫美診所10大安心要點
外國人瘋買台灣面膜！2025十大MIT面膜品牌排行榜 第一名連台灣人也愛囤貨
青龍獎最火話題人物出爐！玄彬奪韓男星代言台灣品牌聲量冠軍 保養秘訣曝光
第一名不是雙眼皮！2024年醫美最夯修修臉五官TOP 10
「紋髮 vs 植髮」2025最新完整比較：效果、持久度、成本考量一文看懂
其他人也在看
61歲男神像40歲！公布逆齡祕訣！冰水可縮毛孔？醫讚1做法促青春荷爾蒙
隨著《F1電影》在台灣掀起觀影熱潮，片中61歲的布萊德彼特精湛演技和不老容顏，同樣吸引眾人目光。小布在片中飾演資深F1車手桑尼·海耶斯，說是賽車「老鳥」，但是61歲的他看起來像只40多歲健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
陳喬恩46歲重現「東方不敗」仙氣！凍齡13年都沒變 網驚嘆：吃了防腐劑嗎？
陳喬恩近日在社群平台分享新劇古裝造型，一襲粉色長衣、披著飄逸長髮，整體氛圍清雅飄逸，讓網友想起她13年前飾演的「東方不敗」。照片中的她狀態亮眼，皮膚緊緻透亮、額頭與蘋果肌飽滿，整體氣色極佳。許多網友驚訝她今年已經46歲，忍不住留言「保養得太猛」、「完全看不出年齡」。姊妹淘 ・ 2 週前 ・ 6
癢到睡不著、抓到流血？醫曝異位性皮膚炎3大關鍵解方
【健康醫療網／編輯部整理】異位性皮膚炎(Atopic Dermatitis, AD) 是一種慢性、反覆發作的皮膚發炎疾病，會造成皮膚乾燥、紅癢、脫屑甚至破皮結痂。異位性皮膚炎的案例，在臺灣並不罕見。根據流行病學研究,臺灣約每十位兒童中有一 位、每一百位成人中約有一至二位受異位性皮 膚炎困擾，而且盛行率在過去數十年間仍然持 續上升。 異位性皮膚炎 遺傳會提高罹患機率 過敏風濕免疫科主治醫師郭孝齡說明，所謂「異位性」，指的是一種容易對環 境或食物中的過敏原反應過強的體質，常與氣 喘、過敏性鼻炎共存。這種體質與遺傳有關，若父母其中一方有過敏病史，孩子罹患的機率會明顯提高。 異位性皮膚炎的核心問題在於皮膚屏障功 能受損。當這層防護出現漏洞(例如缺乏名為Filaggrin的蛋白)，皮膚就會乾裂，讓細菌與過敏原入侵，引發慢性發炎與強烈癢感。 不同年齡表現有差異 常見症狀一次看 郭孝齡醫師指出，嬰幼兒的異位性皮膚炎常出現在臉頰與四肢外側；學齡期時，病灶多集中在手肘內側、 膝窩與頸部；成人期則常見於手部、臉部與上胸。長期抓癢會使皮膚變厚、變粗並出現色素沉著。 雖然約三分之一的兒童會在青春期後改善，但部健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一化就顯老的人必看！韓星幼態臉公式公開，中臉澎潤全靠這4個單品 幼態臉不是天生！
幼態臉第一步：血色一定要像從肌膚裡長出來真正讓臉看起來年輕的關鍵，不是顏色多漂亮，而是血色出現的位置與方式對不對。幼態臉的紅潤感，從來不是刷在表面，而是像肌膚本身就帶著水分與血色。這款晶采潤色顏彩液以液態質地呈現，能與底妝自然融合，不會有邊界，也不會卡在...styletc ・ 1 天前 ・ 1
瀏海一刷乖乖不塌、眼線畫歪也能秒修好！真正「有它差很多」的美妝小幫手4款推薦！
ARTISAN黑茶可可系列遮瑕刷底妝越自然，遮瑕越考驗技巧！ARTISAN以「指尖延伸」為概念，將手指上妝的直覺感轉化為更穩定的刷型設計，「肉球遮瑕刷F31」負責大面積輕拍，能讓泛紅與痘疤自然融進底妝；「指腹遮瑕刷F32」可完美貼合眼下與鼻翼曲線，修飾時更顯均勻；「指尖遮瑕...styletc ・ 20 小時前 ・ 發起對話
紅到韓國小姐姐跨海掃貨！2025 冬季「救急嫩膚」保養品推薦：Dr.CINK 米粹姬安瓶、契爾氏急護霜、肌研保濕精華
DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶已經熱銷超過千萬條的日本米粹神經醯胺，在日本已經是貴婦圈最熱愛的美妍保健，不只在日本、台灣有眾多追隨者，更有網友在Threads分享已經紅到韓國的小姐姐都來台灣掃貨！首次突破性的安瓶劑型，也替這款新品帶來截然不同的使用體驗。質地輕...styletc ・ 17 小時前 ・ 發起對話
男性醫美風潮正盛！眼袋、淚溝、黑眼圈讓人顯疲態 醫揭眼周改善新思維
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】社會對外表越來越重視，也讓醫美不再是女性專屬，近期知名百萬YouTuber大方分享自身多年的醫美體驗，更是進一步讓外貌議題一躍成為男性熱門討論重點。隨著年齡增長與生活作息影響，熟齡男性容易出現眼袋、淚溝與黑眼圈等眼周變化，因擔心自己看起來疲憊、提不起勁，可能衝擊外界對自己的印象，越來越多男性積極想要改善眼周問題，尤其年關將至，治療需求也大大提升。 醫美轉向自然、保留個人特色 男性接受度提高 「越來越多人把醫美視為長期保養，而不是像過去發現明顯老化才補救。」知名醫美診所院長陳依凡醫師觀察，現在的醫美更重視自然，強調保留個人特色、依照條件個人化治療，也讓男性的接受度提高。過去多半是女性帶伴侶到診所諮詢，近期則有不少男性是自行前來，也有人會自己研究療程差異、在網路上分享心得，整體討論已更加開放。 眼袋為何會形成？醫揭男女求醫目標差異 知名醫美診所總院長黃仁吳醫師說明，隨著眼周肌肉與皮膚逐漸鬆弛、眼下脂肪向外突出，就會出現眼袋問題。而每個人的皮膚厚薄、脂肪分布都不同，眼周老化狀況也各有差異。臨床觀察發現，男性多數因壓力、熬夜或長期使用 3C，眼袋常伴隨眼周凹陷與黑眼圈等問題，求醫的目標是「減少疲憊感」，希望看起來更有精神。相較於女性偏向追求精緻、明亮的眼神，男性則更關心術後是否自然和保有個人特色。 醫說明眼袋手術選項 五合一、六合一處理重點大不同 術式方面，「五合一隱痕眼袋（內開）」與「六合一隱痕眼袋（外開）」是目前常見的治療選擇。陳依凡醫師解釋，五合一手術於結膜處做出切口、僅移除脂肪，皮膚表面相對無明顯傷口，較適合有眼袋和淚溝凹陷、但皮膚彈性仍佳的狀況，術後恢復期平均為一至兩週，實際恢復狀況將因人而異。 若是伴隨皮膚鬆弛或細紋較多，建議選擇六合一手術，切口位在下睫毛下方，除了處理眼袋脂肪與淚溝，也能同時切除眼下贅皮，，提升眼周肌膚的緊緻度；由於手術步驟較多，恢復期則較五合一手術長。 術前評估考量這些重點 了解個別需求選擇最適方案 上述兩種手術的處理層次和範圍均不同，若皮膚鬆弛卻選擇內開手術，術後效果可能受限，因此術前評估非常重要，應依照個別條件選擇最適合的方式。黃仁吳醫師提到，與患者面診時，眼袋脂肪量和分布狀況，以及眼下皮膚鬆弛程度，是選擇療程的重要評估項目。 黃仁吳醫師也強調，不少人兩眼其實並不對稱，因此醫師會在手術中精準調整脂肪移除與皮膚切除的量，才能讓術後效果呈現自然對稱。另外若患者本身有眼部感染或嚴重乾眼症，則不建議進行眼袋手術，須依個別情況判斷，也建議有手術需求者應在術前與醫師充分溝通，並告知病史，以確保手術安全性。 30歲男眼袋明顯、有睡也像沒睡！術後注意這些確保恢復狀況 陳依凡醫師分享，有一位30歲左右的男性工程師，五官雖端正，但從年輕時眼袋和淚溝就很明顯，時常被同事提醒「看起來很累」。經評估後考量皮膚彈性尚好，醫師為其進行五合一內開眼袋手術，並搭配自體脂肪填補淚溝。術後患者反饋自己看起來更有精神，由於傷口藏在結膜內，休息一至兩天後即可回歸職場。 術後照護與恢復速度和最終效果密切相關，醫師提醒，不管是五合一或六合一眼袋手術，術後一週建議持續冰敷，避免抽菸喝酒以及讓傷口碰到生水。尤其男性患者相對習慣動作較大，也要特別注意要放輕動作。若醫師開立口服藥物，也務必遵照醫囑服藥；採用外開手術者，一周後需回診拆線，再依恢復狀況安排追蹤。黃仁吳醫師表示，前往諮詢時，醫師都會根據個別狀況向患者詳細說明注意事項，因此若有相關需求，建議可及時尋求專業醫療協助。 .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 iframe, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 object, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }健康醫療網影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
投資漂亮迎接2026！買小棕瓶送小棕娃、DG紅絲絨禮盒給足保養儀式感
保養禮盒推薦！等待年終就是有理由送自己禮物～美美迎新年！即將迎接2026，投資漂亮絕對是回報率最高的選擇！造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
關注兒少皮膚健康 台北慈院跨國研討會深化專業醫療交流
為提升兒童與青少年的皮膚照護品質，12月21日台北慈濟醫院於國際會...TCnews慈善新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 33
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 14
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 20 小時前 ・ 132
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 18 小時前 ・ 96
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 10
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 64
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 136
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 52
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 8
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 22 小時前 ・ 351