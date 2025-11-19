醫美術後別再踩雷！專業醫師點名蓓朵娜「六重奏玻尿酸系列」是安心修復首選!





你以為醫美做完就能立刻變仙女？

相信很多人都有聽過「小白第一次做醫美，結果變災難」的故事。術後皮膚又紅又乾，隨便亂敷蘆薈、擦到含酒精或美白成分的保養品，反而加重敏感，甚至差點演變成蜂窩性組織炎！

皮膚科醫師提醒，醫美術後最重要的關鍵字就是「保濕」。但保濕可不是隨便拿瓶化妝水就能解決，關鍵在於選擇肌膚真正需要、而且安全性高的成分——其中「玻尿酸」更是許多醫師最推薦的保濕明星。玻尿酸本身就存在於人體肌膚中，具有強大的吸水與保水能力，能幫助術後的肌膚維持穩定、減少乾燥不適。

主持人阿本分享自身醫美經驗（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

在《BEAUTY IDOL》阿本揭露了四位網友的真實故事——有人因為貪便宜做抽脂，結果大腿凹了一個洞；有人打完皮秒卻用蘆薈亂敷，差點引發蜂窩性組織炎；甚至還有人飛去韓國打玻尿酸，隔天見網友卻臉腫發紅，被當街羞辱……

皮膚科醫師蔡逸珊直言：「這些並不是醫師技術的問題，而是很多人術後觀念錯誤，忽略了最關鍵的一步——正確的保養。」

脆友在節目中公開醫美踩雷案例，使用蘆薈亂敷差點引發蜂窩性組織炎。（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

蓓朵娜歷時三年研發的「六重奏玻尿酸系列」，將玻尿酸細分為六種分子大小，能由淺至深全面滲透，就像替肌膚搭建六道水庫：

鎖水保護：減少水分散失

表層補水：舒緩乾燥緊繃

深層保濕：讓水直送肌底

緊緻澎潤：提升肌膚觸感更Q彈。

修護屏障：加強脆弱肌的保護力

啟動自體玻尿酸：由內而外持續生成，越用越柔嫩

其中第六重關鍵成分 SYN-HYCAN，曾榮獲歐洲創新獎，全球保養大廠搶購，它能刺激自體玻尿酸生成，真正實現「肌膚自己生水」的奇蹟。

蓓朵娜六重奏玻尿酸系列最新上市。（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

安心配方，術後敏弱肌也能用

為了讓每個人都能安心使用，蓓朵娜六重奏玻尿酸系列堅持 無色素、無香料、無酒精、無防腐劑。

一抹瞬間吸收，沒有負擔，讓肌膚從乾燥粗糙，恢復到柔嫩澎潤。

蔡醫師在節目裡也提醒觀眾：「不只是醫美後，平常肌膚乾燥、鬆弛、細紋的人，也很適合使用六重奏玻尿酸彈潤緊緻精華。因為人體天生就有玻尿酸，所以它對敏感肌來說是最安全的選擇。

4

蔡逸姍醫師現場使用六重奏玻尿酸彈潤緊緻精華，質地水潤保濕。（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

阿本笑說：「我這個資深藝人，外景早出晚歸，肌膚乾到爆炸！」

蔡醫師現場示範擦了六重玻尿酸彈潤緊緻精華，立刻感受到肌膚像被拉起一層緊緻網膜，澎彈又亮澤。

不只是藝人，老師、上班族、甚至孕媽咪都能安心用，一瓶真的能全家共享！

蔡逸姍醫師分享補充玻尿酸對於皮膚的重要性。（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

蔡逸姍醫師推薦六重奏玻尿酸系列，是醫美術後修復補水的首選。（圖片來源／造咖 Beauty Idol）

醫美術後，少的不是勇氣，而是正確保養

想要變美，不是靠運氣，而是靠正確的知識!

醫美療程只是第一步，真正決定成果的，是術後每一天的細心照顧。

蓓朵娜六重奏玻尿酸系列，讓保養變得簡單而安心：

✔ 術後修復的最佳守護

✔ 日常抗老保濕的必備秘密

✔ 敏弱肌、孕婦也能安心使用

