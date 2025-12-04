醫美診所免評鑑！石崇良：醫學會承諾自律

▲對於醫美診所評鑑，衛福部與相關團體會議討論，達成共識改由輔導認證。（示意圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，對於醫美有所約束，經過兩次醫界溝通會議，達成3點共識，包括原先預計醫美診所須接受評鑑，但會後達成「改由輔導認證」；另外醫美手術執行的大外科系，納入「家醫科」等；同時設定落日條款，終結醫學生未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就投入美容醫學的「直美」現象。

衛福部醫事司司長劉越萍提到，特管辦法部分條文修正草案，在11月26日和部定專科醫學會、協會等40個專業團體、代表討論。她表示，包括執行醫美手術時，須有大外科專科醫師資格才可執行美容醫學手術，包括外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。

廣告 廣告

劉越萍表示，在醫學美容處置，如光電、針劑等醫師也設有落日條款。108年以後畢業的醫學生，都要完成PGY訓練才能從事美容醫學服務，若已在業界工作，須補完PGY訓練；108年以前畢業的醫學生，若未具專科資格且已是有實際臨床經驗的醫師，施行特定美容醫學處置，在提供具體處置實例並經訓練可繼續施作。相關的訓練則由醫師公會和專科醫學會執行。

至於在醫美診所執行高風險手術，先前衛福部長石崇良提到，預計納入評鑑，但醫界出現反對聲浪。而劉越萍也說，會議後，與會代表也認同「在病人安全之下，以輔導認證取代強制評鑑，用自律、透明達成病人安全目標。」也就是改採「輔導認證取代強制評鑑」。

▲衛福部長石崇良表示，目前可接受醫美診所先以輔導認證的方式進行，醫學會也承諾會自律。（資料照／記者張乃文攝）

石崇良則說，診所部分相當擔憂，可能看到醫院評鑑的繁瑣跟負擔，因此也提出評鑑制度需要進行改革。他表示，醫學會也同意以自律的精神、透明公開；但還是要觀察未來執行結果。

石崇良表示，將由衛生局列冊，從手術類先經過認證開始，假設進行大型手術的醫美診所未經過認證，會請衛生局加強督導、考核。另外認證基準也會要求要有一致性。

初步統計全台執行9大高風險手術的診所約300至400家，石崇良強調，若輔導認證的執行狀況不佳，也不排除會強制實施評鑑制度。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「直美」醫師補訓2年才可做醫美！衛福部與40醫團達成2共識

醫美改革引醫界內戰！石崇良表態：不應因愛美枉送性命

醫美診所須納評鑑！抽脂、削骨都加入 石崇良：下週與醫學會討論