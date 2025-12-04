醫美診所強制評鑑轉彎 台大院長籲：拿出決心

台大醫院院長余忠仁。（李念庭攝）

為整頓醫美亂象，衛福部原規劃未來診所執行高風險醫美手術，須通過評鑑，引發產業反彈，昨醫事司二度邀集相關團體開會，決議以「輔導認證」取代「強制評鑑」，遭疑態度放軟。台大醫院院長余忠仁今表示，醫美最終仍應回歸醫療本身，認證過程應確保具標準化予公信力，籲相關醫美協會拿出對國人負責的決心。

衛福部近日預告修正特管辦法，上周與相關團體開會討論，初步達成「直美關門」共識。昨再度召開會議，針對最具爭議的「執行高風險手術須通過評鑑」，經討論改以「輔導認證」、「自律透明」取代；同時將家醫科、急診醫學科等科別納入大外科，未來能執行醫美手術。

廣告 廣告

台大醫院院長余忠仁指出，過去醫美的確跳脫目前對醫院、診所的管理範圍，創造出另外一個領域，「但最後還是應該回到醫療本身」，進行實際規範，才能確保民眾健康安全，醫美相關協會也應該拿出真正對國人負責的決心。

至於以輔導認證取代強制評鑑，管理力道是否不足？余忠仁表示，至少已經開始管理，凡事總有起頭，一旦進入輔導，最後還是要取得認證，認證也應該確保一定標準化程序及公信力。認證也要確保有好的管理辦法，包括人員須具備一定資格、麻醉安全、執業醫師能力、病人安全等範疇。

另外，衛福部將被視為內科的「家醫科」，納入未來可執行醫美手術的11個「大外科」之一，引發各界質疑。余忠仁表示，家醫科過去訓練場域確實不在這塊，但他曾遇過家醫科醫師，跑到外科接受住院醫師訓練，2年後轉戰醫美市場，只要接受正規訓練、達到相當能力，就能執業，而這也是基本的條件要求。

外界也擔憂，開放家醫科執行醫美手術，是否造成更多家醫科醫師轉戰醫美？余忠仁認為，醫師若具備兩個專科資格也是可以的，重點是能達到相當資歷、經過認證。

更多中時新聞網報導

i-dle截胡TWICE 搶先3／7攻大巨蛋

w-inds.收生日驚喜 感受台粉滿滿的愛

MLB》自責分率4.79！威廉斯照拿近16億大約