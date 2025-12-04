醫美診所擬以認證取代評鑑 石崇良：若執行不佳 不排除強制評鑑
為整頓醫美亂象，衛福部預告修法，要求執行高風險手術醫美診所須通過評鑑，引起反彈。衛福部昨天與醫界再溝通後達成三大共識，包含可執行醫美手術的專科醫師，將擴及11個大外科等。對於執行醫美手術的診所，先以認證取代強制評鑑，衛福部長石崇良今天表示，覺得可以接受，但還要觀察執行成效，若執行情況不佳，不排除強制評鑑。
衛生福利部出手整頓醫美亂象，預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，未來醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY），執業醫師也得補訓；醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。
不過新制遭部分醫界反對，衛福部昨天與醫界溝通後再達成三個共識，包含可執行醫美手術專科醫師將擴及11個大外科，納入家醫科；已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；以認證取代強制評鑑。
衛福部長石崇良今天出席「2025肝基會、7-11公益募款起跑記者會」，他在會前接受媒體聯訪表示，昨天會議後，中止「直美」依舊是各界共識，因此2019年兩年期PGY訓練全面開辦後畢業者，若未完成PGY訓練，仍須全數回訓。此外，未來手術類也須經外科訓練的醫師，才能執行。
評鑑部分，石崇良表示，可能因診所看到醫院評鑑的繁瑣與負擔，因此相當擔心，自己也已提出將同時啟動醫院評鑑制度改革；診所部分，所有醫學會都認同以自律精神，先以認證取代強制評鑑，「這個我覺得也可以接受，但還要觀察執行成果」。
石崇良說，過去曾由醫策會執行診所美容醫學品質認證，但全台僅40、50家診所通過，未來將要求醫事司讓各衛生局列冊公布，朝向進行大型手術類診所都要先經過認證的方向推動，若未經認證，就由衛生局加強督導考核，以雙軌並行方式提升醫療品質，並確保病人安全。
不過，認證方式若由相關公學會研擬，外界質疑恐球員兼裁判。石崇良表示，「對，所以不能夠這樣」，且認證基準也必須有一致性，不能由各自學會訂定各自的品質標準，因此僅初步由學會擬定草案，經醫事司召集彙整後，再採取統一標準。
至於預計納入認證的醫美診所家數，石崇良說，初步推估，全台實行九大高風險手術的診所約有300、400家，若將所有手術類型都納入，有執行的醫美診所可能達到600至800家，未來將由地方衛生局列冊管理。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
醫美診所擬改認證 石崇良：執行不佳不排除強制評鑑
（中央社記者曾以寧台北4日電）衛福部與醫界達成可執行醫美手術專科醫師將擴及11個大外科等3共識。對於執行醫美手術診所以認證取代評鑑，衛福部長石崇良今天說，覺得可接受，但若執行情形不佳，不排除強制評鑑。中央社 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
贊成台應協助美產晶片、美應限制高階晶片出口中國？總統接受《紐時》專訪這樣說
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」主持人 Andrew Ross Sorkin 視訊專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於今（4）日凌晨播出。 針對美國總統川普期盼未來幾年內，美國能在台灣的協助下，目標生產占全球 40%～50% 的半導體晶片，這是否會讓台灣對美國而言變得更有價值，或反倒降低台灣的重要性？ 對此，賴清德表示，台灣的半導體產業在未來 AI 時代扮演關鍵角色、是全世界的共同資產；半導體產業是一個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府支持台積電（TSMC）或台灣半導體商到美國、日本、歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界繁榮與進步。當川普總統希望台灣的半導體業或相關廠商赴美投資時，基本上態度是贊成的；並盼藉由台美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可深化台美經貿合作關係，讓台灣的產業進一步能融入美國經濟結構。 賴清德進一步指出，可以理解川普總統急迫地想讓美國在世界競爭中維持領先優勢，除了台灣積極協助外，美國政府要在土地新頭殼 ・ 23 分鐘前 ・ 4
黃國昌大學開講：普丁當然是獨裁者 國民黨過去錯誤自己承擔
即時中心／林韋慈報導國民黨主席鄭麗文先前在接受媒體採訪時說「普丁不是獨裁者」引起爭議，民眾黨主席黃國昌昨（3）日晚間前往東吳大學演講，回答學生提問時則說，學生把國民黨主席的話看得太有影響力了，「普丁當然是獨裁者，有什麼好懷疑的？」並表示自己不會幫國民黨說話，「他們自己要面對」。民視 ・ 10 分鐘前 ・ 2
流感「變種K分支」肆虐 日本提早爆發疫情
如果近期有計畫前往日本旅遊，請務必小心天氣與疾病。根據日本氣象廳觀測，日本北部及西半部受強烈冷空氣影響，週三(12/3)起山區、平地都會降雪，甚至可能出現入冬以來第一場大風雪。另外，日本全境流感疫情急速升溫，患者暴增至去年同期17倍。醫界警告A型流感變異種「K分支」來勢洶洶，加上疫苗施打率偏低，一直到明年初，醫療狀況恐怕都會很吃緊。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
救國團變身「公益團體」 劉書彬怎麼回答歷史的叩問？
吳秉宥／東吳政治系學生會 107級會長鏡報 ・ 5 小時前 ・ 6
入冬「手腳冰冷」睡不著…4種虛症情況要注意！
生活中心／翁莉婷報導冬季到來，受到東北季風影響，迎風面北部和東部多雨，中南部則較穩定。近日逐漸感受到氣溫下降、空氣變冷，因此有民眾會靠增加衣物、注重進補、早睡來養生。中醫藍涵鐘日前發布一則文章提到，冬天很多人被「手腳冰冷」困擾，晚上睡覺要先在被窩「預熱」才能睡著，因此分享「5個小步驟」來改善情況。民視健康長照網 ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話
媽被詐騙執迷不悟！信用破產繼續借錢 他崩潰：撐不下去
媽被詐騙執迷不悟！信用破產繼續借錢 他崩潰：撐不下去EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
慎防假電費通知！台電揭「3常見招數」：全是詐騙
近年來詐騙手法不斷推陳出新，令人防不勝防，對此台電整理三種最常遇到的「假電費通知」詐騙招數，提醒民眾務必要提高警覺，若是接獲可疑訊息，應即洽詢台電客服1911，或是165反詐騙專線求證，避免掉入詐騙集團的圈套中。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 14
針對癌症轉移！新型疫苗在小鼠模型中觀察到抑制擴散現象
美國麻州大學安姆斯特分校（UMass Amherst）研究團隊在動物實驗中報告了新進展。一項發表於《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）的研究指出，利用新型「奈米顆粒」作為載體研發的疫苗，在小鼠模型中觀察到抑制胰臟癌、黑色素瘤及三陰性乳癌腫瘤生長的現象。不過研究團隊強調，此技自由時報 ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
醫美評鑑大轉彎！衛福部從強制改認證 石崇良：可接受
衛福部預告修正《特管辦法》，原規劃要求執行高風險手術的醫美診所強制納入評鑑。但衛福部昨日與醫界二度會商後，政策方向出現轉折，將「強制評鑑」改為「輔導認證」。對此，衛福部長石崇良今（4）日表示，雖從強制改為認證，但部會仍會加強督導；加上各醫學會均表態支持並願意自律，「我覺得也可以接受」。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
醫美診所認證取代強制評鑑 衛福部長：將公開認證結果
衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，引起醫界正反兩派內戰。衛福部醫事司昨日二度邀集相關團體取得3點共識。衛福部長石崇良今指出，終止直美仍是共同目標，至於醫美院所管理，未來會先以認證取代強制評鑑，並優先要求執行手術類醫美的院所，衛福部也會持續觀察執行成果。自由時報 ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
停車蟑螂滾！好市多新莊店將實施停車收費 業者證實全台門市逐步導入
相關畫面由民眾在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」曝光，貼文中可見施工人員正在停車場入口忙碌安裝設備，同時架設停車繳費機台，顯示新莊店即將導入收費制度。貼文引來眾多會員留言，支持聲浪明顯，有人表示「早就該收費了，內部空間常被佔滿」、「希望其他門...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 1
日系法式甜點HENRI CHARPENTIER首登台！世界第一費南雪快閃店巨型扭蛋機中獎率百分百
日本,法式,甜點,HENRICHARPENTIER,費南雪,扭蛋機,快閃店,新光三越 日本56年老字號法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」首度登台！12月5日起由「新光三越A11」出發快閃巡迴北中南，獨家販售現烤出爐的「世界No.1費南雪」，甜點控們必追！景點+ ・ 13 小時前 ・ 發起對話
醫美診所評鑑大轉彎 改輔導認證
衛福部近期要求從事抽脂、拉皮等高風險手術的醫美診所接受評鑑，卻引發產業反彈。衛福部3日召集70多個團體溝通，經過3小時討論，決定「以輔導認證取代強制評鑑」。醫界人士私下直言，「可見背後壓力多大」。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 39
風評：開口就是瞎話─賴清德想的難道是「戰爭紅利」？
賴清德總統提出1.25兆的巨額國防特別預算案，在野黨在立法院程序委員會予以暫緩列案，並要求總統至立法院一問一答的「國情報告」，總統府依例反批「違憲」，總統國情報告到底該以什麼形式、何？從前年總統大選爭執迄今，憲法法庭與其他國會改革法案併同判決「違憲」，最終鬧出「大罷免大失敗」，大法官人事案兩次團滅，再討論總統在國會應答是否違憲，委實無聊又無實益。國防預算「馬......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 21
林志玲罕在鏡頭前淚崩！慶生看到蛋糕秒哭 狀態震撼全網：沒想到51歲了
林志玲在11/29度過51歲生日，日前透過小紅書公開一段「遲來的生日紀錄」，沒想到一現身就被工作團隊突襲慶生。看到蛋糕的那一刻，她鼻頭立刻泛紅、眼眶瞬間失守，感動到忍不住落淚，影片曝光後吸引大批粉絲湧入留言。三立新聞網 setn.com ・ 20 分鐘前 ・ 1
太狗血！富商公公認罪「光速復合」媳婦情人 唯一受害者兒子仍在監獄受苦
這對亂倫的英國父子情敵，又有驚人後續！富豪商人馬克（Mark Gibbon）被控試圖在佛羅里達州把他的前媳婦兼小情人潔絲敏（Jasmine Wyld）給活活溺斃，但他急著認罪回英國團圓的嘴臉，竟成了法庭上最大笑點！鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 1
山羌遭寶特瓶套緊頭部死亡 疑餵食流浪動物間接害命
苗栗縣農業處今天（4日）表示，民眾發現苗126線一頭山羌頭部被半截寶特瓶套住，無法幫牠摘掉，也無法自行脫困；保育人員到場時，山羌疑因壓力緊迫死亡，不排除是愛心人士以寶特瓶作為餵食流浪動物容器，反導致害命。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 分鐘前 ・ 1
新北新莊復興路出現2公尺深坑洞 緊急封路搶修 現場交通管制
新北市新莊區復興路一段今天上午路面塌陷，出現寬約1公尺、深約2公尺的坑洞，區公所人員緊急在坑洞周圍放置三角錐封路搶修，警方也拉起封鎖線，並在現場管制疏導交通，目前雙向仍可通行，提醒用路人放慢車速、遵從指揮。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 53 分鐘前 ・ 6
財經網紅「乘號」遭設局綁架！強盜17萬顆泰達幣 2嫌收押1在逃
財經網紅「乘號」在YT上擁有13.6萬粉絲，近日爆出遭預謀強盜！一名素昧平生的陳姓網友相約談論投資，以送禮為由將他騙上車，強押「乘號」限制行動，一口氣洗劫17萬顆泰達幣、市價約台幣533萬元及現金9萬元，人被丟包桃園機場。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話