醫美診所擬以認證取代評鑑 石崇良：若執行不佳 不排除強制評鑑

為整頓醫美亂象，衛福部預告修法，要求執行高風險手術醫美診所須通過評鑑，引起反彈。衛福部昨天與醫界再溝通後達成三大共識，包含可執行醫美手術的專科醫師，將擴及11個大外科等。對於執行醫美手術的診所，先以認證取代強制評鑑，衛福部長石崇良今天表示，覺得可以接受，但還要觀察執行成效，若執行情況不佳，不排除強制評鑑。

7-ELEVEN攜手肝病防治學術基金會發起「今年超了沒」公益募款行動，衛生福利部長石崇良4日出席公益募款起跑記者會致詞，並於會前接受媒體聯訪。（中央社）

衛生福利部出手整頓醫美亂象，預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，未來醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY），執業醫師也得補訓；醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。

不過新制遭部分醫界反對，衛福部昨天與醫界溝通後再達成三個共識，包含可執行醫美手術專科醫師將擴及11個大外科，納入家醫科；已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；以認證取代強制評鑑。

衛福部長石崇良今天出席「2025肝基會、7-11公益募款起跑記者會」，他在會前接受媒體聯訪表示，昨天會議後，中止「直美」依舊是各界共識，因此2019年兩年期PGY訓練全面開辦後畢業者，若未完成PGY訓練，仍須全數回訓。此外，未來手術類也須經外科訓練的醫師，才能執行。

評鑑部分，石崇良表示，可能因診所看到醫院評鑑的繁瑣與負擔，因此相當擔心，自己也已提出將同時啟動醫院評鑑制度改革；診所部分，所有醫學會都認同以自律精神，先以認證取代強制評鑑，「這個我覺得也可以接受，但還要觀察執行成果」。

石崇良說，過去曾由醫策會執行診所美容醫學品質認證，但全台僅40、50家診所通過，未來將要求醫事司讓各衛生局列冊公布，朝向進行大型手術類診所都要先經過認證的方向推動，若未經認證，就由衛生局加強督導考核，以雙軌並行方式提升醫療品質，並確保病人安全。

不過，認證方式若由相關公學會研擬，外界質疑恐球員兼裁判。石崇良表示，「對，所以不能夠這樣」，且認證基準也必須有一致性，不能由各自學會訂定各自的品質標準，因此僅初步由學會擬定草案，經醫事司召集彙整後，再採取統一標準。

至於預計納入認證的醫美診所家數，石崇良說，初步推估，全台實行九大高風險手術的診所約有300、400家，若將所有手術類型都納入，有執行的醫美診所可能達到600至800家，未來將由地方衛生局列冊管理。

（責任主編：莊儱宇）