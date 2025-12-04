醫美診所擬改認證 石崇良：執行不佳不排除強制評鑑

（中央社記者曾以寧台北4日電）衛福部與醫界達成可執行醫美手術專科醫師將擴及11個大外科等3共識。對於執行醫美手術診所以認證取代評鑑，衛福部長石崇良今天說，覺得可接受，但若執行情形不佳，不排除強制評鑑。

衛生福利部出手整頓醫美亂象，預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，未來醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY），執業醫師也得補訓；醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。

不過新制遭部分醫界反對，衛福部昨天與醫界溝通後再達成3共識，可執行醫美手術專科醫師將擴及11個大外科，納入家醫科；已在執業者若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；以認證取代強制評鑑。

廣告 廣告

衛福部長石崇良今天出席「2025肝基會、7-11公益募款起跑記者會」，他在會前接受媒體聯訪表示，昨天會議後，中止「直美」依舊是各界共識，因此2019年2年期PGY訓練全面開辦後畢業者，若未完成PGY訓練，仍必須全數回訓。此外，未來手術類也須經過外科訓練的醫師才能執行。

評鑑部分，石崇良說，可能因診所看到醫院評鑑的繁瑣與負擔，因此相當擔心，自己也已提出將同時啟動醫院評鑑制度改革；診所部分，所有醫學會都認同以自律精神，先以認證取代強制評鑑，「這個我覺得也可以接受，但還要觀察執行成果」。

石崇良說，過去曾由醫策會執行診所美容醫學品質認證，但全台僅40、50家診所通過，因此未來將要求醫事司讓各衛生局列冊公布，朝向進行大型手術類診所都要先經過認證推動，若未經過認證，就由衛生局加強督導考核，以雙軌並行方式提升醫療品質及確保病人安全。

不過認證方式若由相關公學會研擬，外界質疑恐球員兼裁判。石崇良表示，「對，所以不能夠這樣」，且認證基準也必須有一致性，不能各自學會訂定各自的品質標準，因此只是初步由學會先擬定草案，經醫事司召集彙整後，再採統一標準。

預計納入認證的醫美診所家數，石崇良說，初步推估，全台實行9大高風險手術的診所約有300、400家，若算入所有手術類型，有執行的醫美診所可能達到600至800家，未來都將由地方衛生局列冊管理。（編輯：張雅淨）1141204