醫美診所私密處雷射「儀器故障」 女控男廠商「闖入維修」

民眾控到醫美診所私密處雷射儀器故障，男廠商闖入維修。（圖／TVBS）

一名女子前往台北市大安區一間醫美診所進行私密雷射時，遭遇儀器故障，控訴診所竟然在未經告知的情況下讓男性廠商進入診間維修。蔣小姐表示，當時她下半身未著衣物，僅有一條毯子覆蓋，但因姿勢變換導致無法完全遮蔽，讓她感到隱私受到嚴重侵犯。雖然診所願意全額退費4萬8000元並解釋廠商僅在機器後方維修，但蔣小姐認為這已嚴重侵犯她的隱私權，決定透過法律途徑尋求公開道歉與交代。

蔣小姐上個月6日前往台北市大安區一間知名醫美診所接受私密雷射療程。這家診所在網路上頗負盛名，不僅多為女醫師駐診，還有許多網紅推薦。然而，療程進行中儀器卻突然故障，讓她的就診經驗變成了惡夢。

蔣小姐控訴，當儀器出現問題時，診所人員並未向她說明發生了什麼事，她只看到診間工作人員不斷進出。直到她主動詢問，才得知機器出現故障。之後，她又等待了10多分鐘，診所推來第二台機器測試，結果仍然無法正常運作。最令她震驚的是，隨後一名男性廠商進入診間維修，時間長達5分鐘。

蔣小姐表示，當時她非常害怕，因為下半身沒有穿任何衣物，只有一條毯子覆蓋著她的腳部。由於療程需要，她曾變換多種姿勢，導致雙腳非常酸痛，毯子無法完全遮蓋她的下半身。她擔心男廠商可能看到了不該看的部位，感到極度不安。

對於這一指控，診所護理人員解釋，廠商是從側門進入的。側門位於正門與另一個房間之間，中間還有一道門閘。病人和醫生通常從正門進入，護理人員會隨手將正門鎖上，而廠商則是從旁邊的隔間進入。當時，隔間的門只開了一個小縫。診所強調，廠商只站在機器後方，並未真正進入診間。

診所表示，當時已經完成療程，但確實有疏失，願意全額退還蔣小姐支付的4萬8000元療程費用，不過認為她提出的求償金額過高，無法接受。診所也指出，他們曾詢問衛生局，若為排除機器故障問題，非相關人員進入並無不妥。

然而，事發一個月後，蔣小姐回想起整個過程仍感到極度不適。她認為診所的做法非常離譜，並決定透過法律途徑，要求診所公開道歉並給予合理交代。

