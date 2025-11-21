醫美診所納評鑑！石崇良：下週與醫學會討論

▲衛福部長石崇良說明，對於執行高風險手術的診所未來也要納入評鑑。 （圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 近年醫美亂象頻傳，讓不少民眾期待變美之虞也多了一分擔憂。衛福部長石崇良上任後也於近日預告特管辦法，針對醫學美容手術分成三級管理。除了畢業後未完成PGY就直接到醫美診所的人要回訓外，對於機構服務品質，石崇良說，以高風險醫美手術，如抽脂量達到一定比率、削骨、全身拉皮等，診所需經過評鑑才能執行，目前修法預告中，預計明年上路。

石崇良今（21）日指出，對於醫學美容手術近日預告特管辦法，分成三級管理，一般以非侵入性，如光電、雷射、針劑治療等應受PGY畢業後綜合臨床醫學訓練（一般醫學訓練）；而醫美手術則需完成大外科訓練。他說，另外有些高風險醫美手術要執行的，包括診所、醫療院所等要經過評鑑，因為要提供服務機構品質跟安全，才可確保病人權益。不過，這部分醫事司會再和大家溝通、說明。

廣告 廣告

石崇良提到，過去診所不接受評鑑，但回過頭來看高風險的手術，同樣在醫院執行是接受評鑑的，這些高風險的手術不是僅有醫師，整個環境跟團隊必須要一起重視才有辦法。

石崇良表示，在醫院執行手術的話，醫院本身都經過評鑑制度，但這些高風險手術在診所做的時候卻沒有做好的把關，因此主管機關為了民眾權益及生命安全把關，也需要進行改革。

至於評鑑方式、內容或標準，石崇良也說，對於高風險的類型，像是抽脂量達到一定程度比例、還有削骨及全身拉皮等，就會被列入評鑑。而相關法規已經預告中，預計明年上路。

另外，形體美容外科醫學會則發新聞稿稱，現行修法允許急診專科醫師「無痛轉任」醫美醫師；醫學會指，急診已重度缺人，大醫院急診爆量壅塞，偏鄉急診醫療資源更岌岌可危，認為不應倉促通過。

石崇良表示，急診是因為橫向訓練，同時有內外科的訓練，但既然有這樣的疑慮會在下週跟各醫學會的討論重新確認。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

男赴日旅遊染流感！買成藥吃「隔天竟尿不出」 返台揪1問題惹禍

芬普尼毒蛋流向新北！石崇良：本週已開始擴大查驗

醫美管更嚴！「直美」醫師要回訓PGY 石崇良：會給一段時間補齊