醫美診所納評鑑 醫師公會帶頭反彈！批大費周章、造成不方便 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部出重手整頓醫美亂象，預告修法，不但消滅「直美」醫師，也針對醫美手術限特定專科醫師才能操作，並納入醫美診所需通過診所評鑑等方向，引發中華民國醫師公會全國聯合會有異見，今（24）日發出聲明，強調管制不能失衡，尤其反對把醫美診所強制納入評鑑，理事長陳相國表示，診所不像醫院有教學、研究任務，只是提供服務，「不用大費周章來處理診所」、「造成診所不方便」，現行衛生局每年的督導考核已經足夠。

衛福部日前預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，加嚴醫美分級管理，要求執行美容醫學處置醫師至少完成2年PGY訓練，並針對不同風險的美容醫學手術，限特定專科醫師資格，修法也納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向。

醫師公會全國聯合會今發出聲明表示立場，提出三點主張：第一，反對把醫美診所強制納入評鑑。建議回歸現行醫療機構設置標準與相關督導考核機制加強落實。第二，支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套。第三，任何法規調整都必須制度化溝通。

陳相國表示，支持衛福部管理醫美亂象，畢竟過去也造成不必要的併發症、甚至有病人死亡，因此，醫師公會支持「提升安全、強化品質」的政策目標，要進入醫美應具有一定資格跟門檻，不過，應基於合情、合理、合法，符合信賴保護原則，此次修法溯及既往，已影響醫師的生存權、工作權。

陳相國說，「直美」醫師以前也是政府允許的，如今一個特管辦法下來，就不能從事醫美，要有配套措施，才能讓事情圓滿解決。

醫師公會全國聯合會尤其反對診所納入評鑑。陳相國表示，現行醫院評鑑已行之多年，目的在於品質提升跟健保給付分級，但診所並沒有分級，現今每年接受衛生局的督導考核，已包括急救設施、病歷等各方向，看得也很清楚，有考核者均達到一定水準，這麼多年運行的也很好， 評鑑只會造成診所不方便。

陳相國說，評鑑需要非常多的文書作業，診所並不像醫院有教學、研究任務在身，只是提供服務，不用大費周章來處理診所；他還強調，評鑑相當敏感，現在醫美診所一、二千家，醫策會也不一定有這麼多的人力來評鑑，維持現有制度即何，可在衛生局方面加強醫美手術的導督考核。

陳相國批評，衛福部此次修法，事涉醫療政策變更，卻沒有事先與醫師公會全聯會、相關醫學會及協會溝通，有事前協商與公開說明，容易落入「突而收緊、程序粗糙」的社會印象，激化醫界反彈與民怨。所幸，衛福部已表示將再邀集學會溝通、開會論，我們願意一起把規範做得更周延、更可行。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

