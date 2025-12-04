醫美診所若未自律 不排除強制評鑑

衛福部長石崇良4日出席肝基會與7-11公益募款起跑記者會，針對高風險手術的醫美診所決定以「輔導認證」取代「強制評鑑」，受訪表示，並不是沒有管理，如果認證執行情形不佳，也不排除要強制評鑑。（陳君瑋攝）

衛福部祭出醫美管理新制，引發醫界意見爭論，近日二度邀集相關團體溝通，決定以「輔導認證」取代「強制評鑑」，但遭質疑是受到壓力而態度放軟。衛福部長石崇良4日表示，過去由醫策會執行醫美相關認證，但曲高和寡，只有40、50家診所通過，未來會要求各衛生局列冊，初估約800家診所執行醫美手術，若執行情形不佳，也不排除要強制評鑑。

衛福部近日預告修正特管辦法，引發醫界意見爭論。衛福部3日邀集70多個相關團體討論，達成3點共識，其中針對最具爭議的「執行高風險手術須強制評鑑」，經討論改以「輔導認證」取代。

廣告 廣告

外界認為衛福部受到壓力而妥協，石崇良4日表示，「大家對於評鑑很擔憂，其實評鑑沒有那麼可怕」，但可能診所都看到醫院評鑑的繁瑣和負擔，所以很擔心評鑑。既然所有醫學會都同意以自律的精神，未來透明公開，因此先以輔導認證取代強制評鑑。

石崇良說明，未來會要求各衛生局都列冊，初步推估執行高風險手術約300、400家診所，所有醫美手術都執行的診所約600到800家。衛福部會公布認證結果，如果沒有參與認證的診所，也會要求衛生局加強督導考核，未來若執行情形不佳，亦不排除要強制評鑑。

未來認證標準將由醫師公會全聯會和相關專科醫學會共同制定，是否有球員兼裁判的疑慮？石崇良指出，評鑑的基準必須有一致性，屆時會由醫事司召集各學會，採取統一標準。

台大醫院院長余忠仁指出，醫美相關協會應拿出真正對國人負責的決心。至於輔導認證管理力道是否不足，他說，「至少已經開始管理」，認證應確保一定標準化程序及公信力，需要有好的管理辦法，包括人員資格、麻醉安全、執業醫師能力、病人安全等範疇。