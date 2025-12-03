醫美診所評鑑大轉彎 改輔導認證

醫美糾紛不斷，圖為林小姐現身指控透過網路揪團，到某家診所改造法令紋後，出現紅腫熱痛。（示意圖，本報資料照片）

衛福部近期要求從事抽脂、拉皮等高風險手術的醫美診所接受評鑑，卻引發產業反彈。衛福部3日召集70多個團體溝通，經過3小時討論，決定「以輔導認證取代強制評鑑」。醫界人士私下直言，「可見背後壓力多大」。

為整頓醫美產業，衛福部近日預告修正特管辦法，要求醫師補足PGY訓練才能做醫美、執行醫美手術醫師須具備大外科資格、診所從事高風險醫美手術（如：抽脂、拉皮）須先通過評鑑。醫事司上周邀集40個醫界團體，初步達成「直美關門」共識。

醫事司昨二度邀集70多個團體討論，達成3點共識，包括未來執行醫美手術資格，擴及家醫科、急診科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科等11項專科醫師資格；針對民國108年前畢業、無專科醫師資格但有一定實務經驗者，設立落日條款，免PGY訓練即可進行醫美處置。

爭議最大的第3點，診所執行高風險手術須評鑑部分將以「輔導認證取代強制評鑑」。醫事司長劉越萍指出，團體一致認同「在病人安全前提下，以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」，由專科醫學會、醫師公會全聯會負責進行，執行細節待討論。

台灣私立醫療院所協會祕書長吳明彥認為，評鑑是為了監督管理，即使診所害怕評鑑，退而求其次的最低底線，要執行削骨、抽脂等高風險手術，至少應強制通過醫策會的「醫美品質認證」。醫策會有一定公信力，評鑑委員也有相關經驗，若未來由醫師公會負責認證，目前連制度都沒有，以輔導代替強制，也難保不會有球員兼裁判情形。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，讓民眾清楚看到每一家醫美診所的病人滿意度、事故率等資訊值得肯定，如能做到，民眾才能對產業有信任，也能吸引境外民眾來台做醫美。