醫美診所評鑑轉彎？衛福部長：視情形「不排除強制評鑑」

為打擊醫美亂象，衛福部要求從事高風險手術的醫美診所接受評鑑，引發業界反彈，3日二度邀集相關團體溝通，決定以「輔導認證」取代「強制評鑑」，遭質疑是受到壓力而態度放軟。衛福部長石崇良今天（4）表示，並不是沒有管理，如果認證執行情形不佳，也不排除要強制評鑑。

衛福部近日預告修正特管辦法，引發醫界意見爭論。衛福部3日邀集70多個相關團體討論，達成3點共識，其中針對最具爭議的「執行高風險手術須強制評鑑」，經討論改以「輔導認證」取代。

廣告 廣告

外界認為衛福部受到壓力而妥協，石崇良今天出席肝基會活動受訪表示「並不是沒有管理」，現行制度只針對高風險手術人員資格限制，下一步會有兩個改變，一是針對醫美手術，一定要經過大外科訓練的醫師才能執行，二是高風險醫美手術如削骨，未來要推動診所相關認證。

石崇良說，大家對於評鑑的部分很擔憂，其實評鑑沒有那麼可怕，但可能診所都看到醫院評鑑的繁瑣和負擔，所以很擔心評鑑。所有醫學會都同意以自律的精神，未來透明公開，因此先以認證來取代強制評鑑，這個我覺得也可以接受。

石崇良坦言，過去也曾經由醫策會執行醫美相關認證，但是曲高和寡，只有40、50家診所通過。接下來既然大家都提出願意自律推動，未來衛福部會要求各衛生局都列冊，初步推估執行高風險手術約300、400家診所，所有醫美手術都執行的診所約600到800家。他強調，衛福部會公布認證結果，如果沒有參與認證的診所，會要求衛生局加強督導考核，未來若執行情形不佳，也不排除要強制評鑑。

未來認證標準將由醫師公會全聯會和相關專科醫學會共同制定，是否有球員兼裁判的疑慮？石崇良指出，評鑑的基準必須要一致性，不能說各自學會訂各自的，品質標準不一是不行的，屆時會由醫事司召集各學會，採取統一標準。

更多中時新聞網報導

西班牙爆非洲豬瘟 肉品禁輸台

Ella曝Selina容光煥發還在拚2胎

返工有錢拿 提前上班再給5成補助