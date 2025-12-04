醫美診所認證取代強制評鑑 衛福部長：將公開認證結果

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，引起醫界正反兩派內戰。衛福部醫事司昨日二度邀集相關團體取得3點共識。衛福部長石崇良今指出，終止直美仍是共同目標，至於醫美院所管理，未來會先以認證取代強制評鑑，並優先要求執行手術類醫美的院所，衛福部也會持續觀察執行成果。

石崇良說，醫事司與相關團體經過會議討論，會中達成多項共識，其中亦包括「終止直美」，且執行醫美手術的醫師，必須具有大外科資格；據醫事司與相關團體的共識內容，大外科包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家醫科等11個科別。

此外，石崇良說，醫事司與相關團體的共識也確認，自2019年全面開辦2年期PGY學制後的醫師，都要完成PGY訓練，才能執行雷射光電、針劑等醫美處置，或是進行醫美手術，未完成者需返回醫院、完成PGY訓練。

2019年以前學制的醫師，若過去有執行醫美處置、手術經驗，需舉出執行實例，評估後才能繼續執行，不然還是要回到醫院完成PGY訓練，才能繼續執行醫美服務。

石崇良也提到，醫界擔憂若將醫美診所納入評鑑，繁瑣的過程將造成額外的負擔，因此會中所有醫學會同意先以認證取代強制評鑑，採取自律、透明、公開的作法，但考量過去醫策會也有認證機制卻曲高和寡，只有40多家診所通過，衛福部會持續觀察執行成果，並同步啟動醫院評鑑制度改革。

另石崇良表示，初步推估國內執行9大類高風險醫美手術的醫美院所約有300多家，有執行醫美手術的醫美院所則有600至800家，醫事司會要求衛生局列冊管理，優先要求執行手術類醫美的院所要先經過認證，否則將由衛生局加強督導考核，雙軌並行提升醫療品質、確保病人安全，衛福部也會公開認證結果。

考量認證基準必須有一致性，石崇良說，不能由各自學會各自訂定規則，造成品質標準不一致，初步會由各相關醫學會擬定草案，再由醫事司會召集相關團體討論、彙整，最終訂定統一標準。

