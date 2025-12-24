醫美診所遭爆紀錄疑遭竄改 抽脂手術由護理師操刀 衛福部喊查

民眾黨立委陳昭姿24日爆料，接獲民眾指控，謝姓醫師與其配偶陳姓護理師同時進行抽脂的侵入性手術，質疑非醫師進行侵入式手術已違法。（圖／陳昭姿國會辦公室）

針對近日醫美診所爭議案件，民眾黨立委陳昭姿接獲民眾指控，在接受抽脂等侵入性醫療行為時，竟由非醫師身分的護理人員實際執行手術，事後更發現醫療紀錄與實際施術情形不符，疑遭竄改。陳昭姿表示，這類案件正凸顯長期以來醫美產業管理失序，也再次證明衛福部推動嚴管醫美的方向是正確且必要的。

陳昭姿24日上午召開「醫療黑幕揭開！抽脂手術竟可『隨便做』，人民健康被當賭注」記者會。陳昭姿指出，衛福部近期規劃修正《特管辦法》，針對醫美處置、醫美手術及高風險醫美手術進行層級管理，並要求執行醫美手術者須具備大外科專科訓練資格，以終結醫學系畢業後未經完整專科訓練即投入醫美市場的「直美醫師」亂象，這樣的制度設計立意良善，也值得肯定。

陳昭姿出示吹哨者提供的影片，顯示今年9月曾踢爆有醫療糾紛的「恆美學」謝姓醫師，與其配偶陳姓護理師同時進行抽脂的侵入性手術，質疑非醫師可以進行侵入式手術嗎？在旁的醫師沒有責任嗎？從本次爭議案件可以清楚看到，醫美亂象並不只存在於「醫師資格」本身，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。

陳昭姿強調，抽脂屬高度侵入性醫療行為，依法應由具備醫師資格者親自執行，但現實卻出現非醫師實際動刀、醫師掛名在場的情形，顯示現行制度在第一線執行與稽查上仍有明顯破口，術後若發生醫療爭議，有不法的醫療人員為了自保恐怕會有竄改醫療紀錄及滅證的狀況發生。

陳昭姿進一步說，病患事後調閱病歷，卻發現醫療紀錄內容與實際手術過程不符，醫療紀錄若遭事後補寫或變造，不僅侵害病人知情權，更會讓病人在發生醫療糾紛時失去最後一道保障，這類問題若未納入新制的管理與查核重點，即便提高醫師門檻，也難以真正守住醫療安全底線。

陳昭姿喊話，支持衛福部推動嚴管醫美政策，也樂見未來建置「醫美友善查詢專區」，讓民眾能清楚查詢醫師專科資格與診所是否符合法規，但同時呼籲，相關配套不能只停留在資格公告與資訊揭露，更應同步強化現場稽查、醫療紀錄查核與責任歸屬認定機制，才能避免制度淪為紙上管理。

衛福部醫事司長劉越萍回應，針對陳昭姿揭露的影片，今天就可以交由檢調，因為很明顯有密醫行為，涉及到密醫罪，違反《醫師法》28條，最重可處5年以下有期徒刑。

但陳昭姿認為，密醫罪懲處的是該護理師，而包庇密醫甚至一起執行醫療行為卻具有醫師資格的醫師呢？劉越萍提及，由於案情不清楚，還必須要釐清，因為包庇是包括診所負責人，還是僅醫師單獨行為，兩者涉及法規不同，尚待釐清。

