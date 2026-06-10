醫美診所「聖宜」、「君綺」涉違法預收費用 北市開罰
連鎖醫美診所近日不僅深陷偷拍風波，如今再爆違法收費爭議。臺北市衛生局今（10）日表示，查獲「站前聖宜診所」、「聖宜診所（大安）」、「君綺美麗診所」涉有預收費用、擅立收費項目等違規情事，已依《醫療法》各裁處5萬元罰鍰，共計裁罰15萬元。
針對連鎖醫美診所系統性針孔偷拍的惡劣事件，臺北市衛生局近期稽查，除前已查獲站前愛爾麗診所等6家診所有預收費用等違反醫療法及《管制藥品管理條例》情事已裁罰之外，於行政調查時再查獲「站前聖宜診所」、「聖宜診所（大安）」、「君綺美麗診所」涉預收費用，各處以罰鍰5萬元。
臺北市衛生局表示，「站前聖宜診所」、「聖宜診所（大安）」、「君綺美麗診所」違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，依《醫療法》第103條規定，各處以罰鍰5萬元，共計裁罰15萬元。截至目前累計臺北市共裁罰9診所326萬元。
臺北市衛生局指出，將持續進行跨局處反針孔稽查，截至6月9日已實地稽查230家包含診所、美容瘦身、產後護理等相關機構，將秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲之行政處分。
臺北市衛生局進一步表示，截至6月9日止已接獲148案，因醫療隱私偷拍相關事件而向臺北市政府尋求申請退費之消費爭議案件，衛生局除函文要求所涉之診所應積極與民眾協商妥處外，並同步進行行政調查，若查有其他違反醫療法相關情事者，亦將依法予以裁處，以維護市民應有之權益。
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