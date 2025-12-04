醫美評鑑大轉彎！衛福部從強制改認證 石崇良：可接受
衛福部預告修正《特管辦法》，原規劃要求執行高風險手術的醫美診所強制納入評鑑。但衛福部昨日與醫界二度會商後，政策方向出現轉折，將「強制評鑑」改為「輔導認證」。對此，衛福部長石崇良今（4）日表示，雖從強制改為認證，但部會仍會加強督導；加上各醫學會均表態支持並願意自律，「我覺得也可以接受」。
衛福部近期預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，規劃終結「直美」醫師制度、要求執行手術的醫美醫師須具備大外科等相關專科訓練與證書，並將高風險手術醫美診所納入強制評鑑。不過，隨著衛福部與醫界兩度會議討論後，原本「強制評鑑」的方向出現轉折，最終決定改採「輔導認證」取代強制評鑑。
石崇良上午出席「2025肝基會、統一超商公益募款開跑記者會」會前接受媒體聯訪，他表示會中已達成幾項共識，終止「直美」醫師這是大家的共識，自108年二年期PGY（畢業後臨床醫學訓練）全面開辦之後的醫師都必須完成，沒有完成二年PGY，不管是醫美處置或醫美手術，通通要回訓；此外，醫美手術仍需大外科等 11 個專科醫師才能執行。
至於醫界最憂心的「強制評鑑」，石崇良坦言診所普遍憂心的繁瑣跟負擔，但是「評鑑制度需要做些改革，醫院評鑑會同時啟動改革」，因此所有醫學會大家都同意且願意以自律的精神，未來透明公開，先以認證取代強制評鑑，「這個我覺得也可以接受」。
不過，石崇良也說，還是要看執行的結果，過去也曾由醫策會執行「診所美容醫學品質認證」，但是曲高和寡，只有四、五十家診所去通過，接下來既然大家都提出願意自律來推動，就先來看看推動情形，也說目前朝向手術類的都要先經過認證，且會公布認證結果，「如果做這些大型手術的醫美診所沒有經過認證，就請衛生局加強督導考核，以雙軌併行的方式來提升醫療品質跟確保病人安全」。
根據衛福部統計，目前執行高風險醫美手術的診所家數，全台約有3、400家；所有手術都執行者，則約600到800家左右，未來都會列冊管理。
