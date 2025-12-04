醫美評鑑改輔導認證 台大院長：相關學會要拿出決心

台大醫院院長余忠仁認為，醫美以「輔導認證」取代強制評鑑，至少是管理的開始。資料照，李政龍攝



衛福部修法整頓醫美亂象，原規劃醫美診所強制評鑑，後改成「輔導認證」，擬明年元旦上路，被解讀為衛福部讓步。台大醫院院長余忠仁今天（12/4）表示，至少是管理的開始，希望醫美相關學會要拿出對國人負責的決心。

隨著醫美普及，醫療事故也增加，衛福部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，醫學系學生未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）將不可直接投入美容醫學（俗稱「直美」），施行特定高風險手術須通過評鑑等新制，引發部分醫界反彈。

廣告 廣告

衛福部近期與相關團體開會，昨達成幾項共識，包括2019年後必業者都應接受PGY訓練；可以執行醫美手術限定在11個大外科系，納入家庭醫學科；強制評鑑制度改為輔導認證。

余忠仁今天出席「2025台灣醫療科技展」，開幕儀式後接受媒體訪問時表示，醫美確實跳脫於現在醫院與診所的管理範圍，是另外創造的領域，但最後還是要回到醫療本身做實際規範，對民眾健康才有保障。

至於將「強制評鑑」改為「輔導認證」，被懷疑管理力道不足，余忠仁認為，「至少開始管理」，凡是總要有個開始，輔導最後還是要取得認證，過程應該都要有一定的標準化與公信力；醫美相關學會據他所知有6個，應該要拿出對國人真正負責的決心。

談到家醫科納入執行醫美手術，余忠仁說，家醫科過去訓練不在手術這一塊，有聽過家醫科醫師跑去當外科住院醫師，2年後轉做醫美，因此接受正規訓練且達到一定能力，有資歷和認證才能執業，就算一個醫師具備兩個專科也可以。

更多太報報導

醫美評鑑大轉彎！衛福部從強制改認證 石崇良：可接受

家醫、急診可做醫美！衛福部讓步 新制醫美手術擴大11專科

醫美屬高風險醫療行為！台大醫學院吳明賢轟「直美」亂象：完整訓練是基本