醫美誰能動刀？衛福部挨轟新制愈修愈寬，醫界喊：不是會縫傷口就能做整形

2026 年起，衛福部將擴大醫美手術執行名單，家醫科與急診科醫師也可動刀整形手術。外界批評新制有如「關大門、開小門」，無助於提升醫美手術安全，更可能影響住院醫師選科意願，讓人才流向熱門科別。醫美整形手術難度高，恐涉失血、失明等風險，究竟家醫、急診的訓練是否足以確保醫美手術安全？

做醫美的診所愈來愈多，卻屢屢傳出重大病安事故、鬧出人命。儘管風險不小，醫美豐厚的收入仍然吸引大批醫師離開醫院，也導致留在醫院的醫師，有很深的相對剝奪感。

廣告 廣告

誰有資格做醫美？這正是衛福部今（2025）年11月中預告修訂《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，想解決的核心問題。過去半個月，衛福部與40個醫療專業團體開了2次會議。待結論曝光後，卻被外界批評醫美手術資格「關大門、開小門」。

修法會議後，究竟哪些專科被納入可執行醫美手術的最新名單？「關大門、開小門」又分別指的是什麼？

「直美」關大門、「美容手術」執行醫師資格開小門

所謂的「關大門」，其實是衛福部和40多個醫療專業團體都一致同意，未來醫師至少要完成PGY（Post-Graduate Year）訓練，才有資格執行打雷射、注射玻尿酸這些特定美容醫學處置。預計修法後將影響到約600位直美醫師，即未經PGY訓練醫師，卻從事特定美容醫美處置的醫師。

至於「開小門」，則是放寬資格，納入更多能執行美容醫學手術的醫學專科，包括針對眼、鼻、耳、顱顏、胸、腹之整形，以及植髮、削骨、 拉皮、自體脂肪移植、 抽脂、生殖器整形等項目。

衛福部在修法草案中，將急診醫學科新增至醫美手術專科名單，已讓許多人質疑與專科訓練不符。本週修法會議更進一步同意，將家醫科認定為「大外科專科」，明文規定家醫科可執行美容醫學手術。

根據會議結論，未來能做美容醫學手術、動刀整形的專科名單擴大如下：

‧ 外科

‧ 骨科

‧ 神經外科

‧ 整型外科

‧ 泌尿科

‧ 婦產科

‧ 眼科

‧ 耳鼻喉科

‧ 皮膚科

‧ 急診醫學科（修法新增）

‧ 家醫科（修法新增）

然而，衛福部健保署的「週日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計劃問答輯」，卻建議家醫科歸屬於內科系，矛盾說詞引發醫界議論紛紛。

這次修法新增的家醫科與急診醫學科，具備執行醫美手術所需的能力嗎？對此，衛福部醫事司司長劉越萍僅強調，這就是會議共識。

家醫科、急診科可跨醫美？專科訓練內容引質疑

然而消息一出，醫界批評不斷，多聚焦在家醫科是否有足夠的外科專業訓練。有些醫師認為，家醫科做醫美手術的資格比急診醫學科還要牽強。一位不願具名的大外科系專科醫師表示，急診醫學訓練除了常見外傷處置，也必須去外科病房和開刀房學習手術安全、器械使用等。相較之下，家醫科訓練只有在外科1個月，而且是以照顧病房為主，絕少會進開刀房。

不過，一名兼具家醫科資深訓練教師身分的醫學中心主管反駁，只要經過適當的訓練認證或設定明確能力要求，家醫科不應被排除在核定科別之外。因為家醫科訓練計劃有7～11個月會到外科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診、皮膚科等「泛外科領域」輪訓，另有2～9個月的選修科期程，可進一步在整形外科、骨科、泌尿科等外科系專科加強。

他也補充，不少家醫科醫師在完成專科訓練後，會前往偏鄉服務，實際上仍會處理許多傷口清創、縫合與小手術等外科臨床業務。因此，與其以該專科是否屬於外科系作為判準，更關鍵的是：專科訓練計劃、課程內容及輪訓科別，是否涵蓋了醫美手術必要的技能？

但因衛福部修法採一刀切，直接納入家醫科，後續引發的爭議愈發擴大。

做醫美被視為「有前途」，專科招募恐偏斜

「如果家醫科可以（做醫美），內科、小兒科都會想爭取，」一位不願具名的急重症專科醫師分析，自行開業涵蓋最多的科別就屬家醫科、耳鼻喉科、內科、小兒科，很多基層診所也都想兼做醫美。基層診所對於醫師公會全聯會來說非常重要，也是衛福部得罪不了的一股力量。家醫科若爭取成功，一定會讓其他科也心癢癢。

這名醫師推論，這次修法一定會影響到住院醫師的招募。現在各科醫師都有「未來不能只靠健保，要多開發做消費型醫療的能力」的觀念，「如果愈來愈多專科都認定能做醫美手術，以後誰還要選不能做醫美的專科？」

整形手術涉失血、失明風險，考驗醫師專業能力

衛福部的決策看在皮膚科醫師的眼裡，更是無法理解。一位不具名的與會醫師提到，「決定了我們就支持。急診有急診外科，起碼有更多接觸傷口的機會。家醫科輪訓外科只有1個月，多半是病房、門診，進開刀房機會很少。」

「既然訓練顯然跟其他科別有差距，在保障民眾安全的前提下，就應該補齊時數，」他直言，美容手術即使看起來是「門診小手術」，背後牽涉的仍是解剖構造、失血風險與緊急應變，「不是會縫傷口就能做整形。」

台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長廖怡華也強調，美容手術需要扎實訓練，才能確實掌握解剖構造、麻醉風險與術後併發症的處理。

以皮膚科為例，住院醫師的訓練計劃除了兩百小時以上的皮膚腫瘤與進階皮瓣手術以外，還有56小時以上的美容手術訓練。若要進一步取得皮膚美容外科次專科，還要額外完成一年的研修訓練。整形外科，完整訓練更是長達6年，從臉部解剖、重建手術到各式美容手術，都要層層通過考核才能獨立執業。

「即便是看似簡單的玻尿酸注射，一不小心都有可能會造成失明。」廖怡華強調，手術會有突發狀況時，醫師必須具備足夠的判斷力與反應能力；如果醫師能力不足，病人就會承擔莫大風險。

醫美安全不打折！未來應推動評鑑、特定科別補強外科訓練

從醫超過40年、東方美容外科醫學會台灣代表曹賜斌，提出關鍵疑問：既然要提升醫美安全，為什麼能做美容手術的科別反而變多了？他直言，這和「嚴控整形手術安全」的目的背道而馳，反而是把風險打開，建議衛福部應該要繼續推動醫美品質評鑑。

既然強調病人安全，政策不能任意打折。曹賜斌與廖怡華都認為，唯有將訓練標準訂得清楚、嚴謹，進一步各種醫美手術作好風險分級、分別訂定科別資格，還要有合情合理、足以確保患者安全的訓練時數標準，才能提升醫美的安全保障。

對此，劉越萍表示，醫師公會全聯會將針對「大外科」醫師會進行分級管理，外科手術訓練比較少的專科，需要補足相關教育訓練。至於需要補訓的專科是哪些？這就要等醫師公會討論達成共識才知道。

（本文諮詢專家：台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長廖怡華、東方美容外科醫學會台灣代表曹賜斌）

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

高齡照護壓力衝擊勞動力！員工面臨「照顧離職」，8成企業有感卻支援未及

病毒疣是什麼？病毒疣原因、初期症狀、傳染途徑及治療一次看

洗澡、大便竟引發「雷擊式頭痛」？醫示警：這類人最常見

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章