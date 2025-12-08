醫美誰能動刀？衛福部挨轟新制愈修愈寬，醫界喊：不是會縫傷口就能做整形
2026 年起，衛福部將擴大醫美手術執行名單，家醫科與急診科醫師也可動刀整形手術。外界批評新制有如「關大門、開小門」，無助於提升醫美手術安全，更可能影響住院醫師選科意願，讓人才流向熱門科別。醫美整形手術難度高，恐涉失血、失明等風險，究竟家醫、急診的訓練是否足以確保醫美手術安全？
做醫美的診所愈來愈多，卻屢屢傳出重大病安事故、鬧出人命。儘管風險不小，醫美豐厚的收入仍然吸引大批醫師離開醫院，也導致留在醫院的醫師，有很深的相對剝奪感。
誰有資格做醫美？這正是衛福部今（2025）年11月中預告修訂《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，想解決的核心問題。過去半個月，衛福部與40個醫療專業團體開了2次會議。待結論曝光後，卻被外界批評醫美手術資格「關大門、開小門」。
修法會議後，究竟哪些專科被納入可執行醫美手術的最新名單？「關大門、開小門」又分別指的是什麼？
「直美」關大門、「美容手術」執行醫師資格開小門
所謂的「關大門」，其實是衛福部和40多個醫療專業團體都一致同意，未來醫師至少要完成PGY（Post-Graduate Year）訓練，才有資格執行打雷射、注射玻尿酸這些特定美容醫學處置。預計修法後將影響到約600位直美醫師，即未經PGY訓練醫師，卻從事特定美容醫美處置的醫師。
至於「開小門」，則是放寬資格，納入更多能執行美容醫學手術的醫學專科，包括針對眼、鼻、耳、顱顏、胸、腹之整形，以及植髮、削骨、 拉皮、自體脂肪移植、 抽脂、生殖器整形等項目。
衛福部在修法草案中，將急診醫學科新增至醫美手術專科名單，已讓許多人質疑與專科訓練不符。本週修法會議更進一步同意，將家醫科認定為「大外科專科」，明文規定家醫科可執行美容醫學手術。
根據會議結論，未來能做美容醫學手術、動刀整形的專科名單擴大如下：
‧ 外科
‧ 骨科
‧ 神經外科
‧ 整型外科
‧ 泌尿科
‧ 婦產科
‧ 眼科
‧ 耳鼻喉科
‧ 皮膚科
‧ 急診醫學科（修法新增）
‧ 家醫科（修法新增）
然而，衛福部健保署的「週日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計劃問答輯」，卻建議家醫科歸屬於內科系，矛盾說詞引發醫界議論紛紛。
這次修法新增的家醫科與急診醫學科，具備執行醫美手術所需的能力嗎？對此，衛福部醫事司司長劉越萍僅強調，這就是會議共識。
家醫科、急診科可跨醫美？專科訓練內容引質疑
然而消息一出，醫界批評不斷，多聚焦在家醫科是否有足夠的外科專業訓練。有些醫師認為，家醫科做醫美手術的資格比急診醫學科還要牽強。一位不願具名的大外科系專科醫師表示，急診醫學訓練除了常見外傷處置，也必須去外科病房和開刀房學習手術安全、器械使用等。相較之下，家醫科訓練只有在外科1個月，而且是以照顧病房為主，絕少會進開刀房。
不過，一名兼具家醫科資深訓練教師身分的醫學中心主管反駁，只要經過適當的訓練認證或設定明確能力要求，家醫科不應被排除在核定科別之外。因為家醫科訓練計劃有7～11個月會到外科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診、皮膚科等「泛外科領域」輪訓，另有2～9個月的選修科期程，可進一步在整形外科、骨科、泌尿科等外科系專科加強。
他也補充，不少家醫科醫師在完成專科訓練後，會前往偏鄉服務，實際上仍會處理許多傷口清創、縫合與小手術等外科臨床業務。因此，與其以該專科是否屬於外科系作為判準，更關鍵的是：專科訓練計劃、課程內容及輪訓科別，是否涵蓋了醫美手術必要的技能？
但因衛福部修法採一刀切，直接納入家醫科，後續引發的爭議愈發擴大。
做醫美被視為「有前途」，專科招募恐偏斜
「如果家醫科可以（做醫美），內科、小兒科都會想爭取，」一位不願具名的急重症專科醫師分析，自行開業涵蓋最多的科別就屬家醫科、耳鼻喉科、內科、小兒科，很多基層診所也都想兼做醫美。基層診所對於醫師公會全聯會來說非常重要，也是衛福部得罪不了的一股力量。家醫科若爭取成功，一定會讓其他科也心癢癢。
這名醫師推論，這次修法一定會影響到住院醫師的招募。現在各科醫師都有「未來不能只靠健保，要多開發做消費型醫療的能力」的觀念，「如果愈來愈多專科都認定能做醫美手術，以後誰還要選不能做醫美的專科？」
整形手術涉失血、失明風險，考驗醫師專業能力
衛福部的決策看在皮膚科醫師的眼裡，更是無法理解。一位不具名的與會醫師提到，「決定了我們就支持。急診有急診外科，起碼有更多接觸傷口的機會。家醫科輪訓外科只有1個月，多半是病房、門診，進開刀房機會很少。」
「既然訓練顯然跟其他科別有差距，在保障民眾安全的前提下，就應該補齊時數，」他直言，美容手術即使看起來是「門診小手術」，背後牽涉的仍是解剖構造、失血風險與緊急應變，「不是會縫傷口就能做整形。」
台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長廖怡華也強調，美容手術需要扎實訓練，才能確實掌握解剖構造、麻醉風險與術後併發症的處理。
以皮膚科為例，住院醫師的訓練計劃除了兩百小時以上的皮膚腫瘤與進階皮瓣手術以外，還有56小時以上的美容手術訓練。若要進一步取得皮膚美容外科次專科，還要額外完成一年的研修訓練。整形外科，完整訓練更是長達6年，從臉部解剖、重建手術到各式美容手術，都要層層通過考核才能獨立執業。
「即便是看似簡單的玻尿酸注射，一不小心都有可能會造成失明。」廖怡華強調，手術會有突發狀況時，醫師必須具備足夠的判斷力與反應能力；如果醫師能力不足，病人就會承擔莫大風險。
醫美安全不打折！未來應推動評鑑、特定科別補強外科訓練
從醫超過40年、東方美容外科醫學會台灣代表曹賜斌，提出關鍵疑問：既然要提升醫美安全，為什麼能做美容手術的科別反而變多了？他直言，這和「嚴控整形手術安全」的目的背道而馳，反而是把風險打開，建議衛福部應該要繼續推動醫美品質評鑑。
既然強調病人安全，政策不能任意打折。曹賜斌與廖怡華都認為，唯有將訓練標準訂得清楚、嚴謹，進一步各種醫美手術作好風險分級、分別訂定科別資格，還要有合情合理、足以確保患者安全的訓練時數標準，才能提升醫美的安全保障。
對此，劉越萍表示，醫師公會全聯會將針對「大外科」醫師會進行分級管理，外科手術訓練比較少的專科，需要補足相關教育訓練。至於需要補訓的專科是哪些？這就要等醫師公會討論達成共識才知道。
（本文諮詢專家：台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長廖怡華、東方美容外科醫學會台灣代表曹賜斌）
延伸閱讀：
高齡照護壓力衝擊勞動力！員工面臨「照顧離職」，8成企業有感卻支援未及
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 1071
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
日職/曾放話輸台灣改當投手 辰己涼介FA乏人問津
日本職棒樂天金鷲12強球星辰己涼介行使自由球員權利後，至今落腳處未定，據日媒報導他至今尚未收到任何日職球團的正式報價，也沒任何球團傳出對他有興趣，處境相當尷尬。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 222
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 27 分鐘前 ・ 107
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 2 天前 ・ 16
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 162
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 219
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 456
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 54
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 45
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 3 小時前 ・ 4
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 9