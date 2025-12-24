醫美醫再惹議！爆手術中護理師「代抽脂」 立委控密醫

衛福部指控一名謝姓醫師讓護理師違法執行抽脂手術，構成密醫行為！該醫師在4個月前才因抽脂手術導致病患需終身洗腎而遭投訴，如今又捲入新爭議。謝醫師則澄清，影片中手術已結束，護理師只是在進行收尾動作，並指控影像遭非法拍攝及勒索。醫事司司長劉越萍強調，即使收尾階段，侵入性醫療行為也不能由護理師執行，此案將由檢調釐清事實真相。

民眾黨立委陳昭姿表示，接獲不少檢舉，指控謝姓醫師讓護理師抽脂。（圖／TVBS）

民眾黨立委陳昭姿接獲檢舉，指控一名護理師而非謝姓醫師本人執行了抽脂手術，這已構成密醫行為。陳昭姿強調，這類情況並非單一個案，也不只一人進行檢舉。她表示，在封閉的手術室內發生的事情外人難以得知，質疑衛福部是否能有效監管。

廣告 廣告

衛福部表示護理師行為已經是密醫。（圖／TVBS）

這已是謝姓醫師近期面臨的第二起爭議。今年9月，一名林小姐在接受謝醫師執行的抽脂和脂肪填充手術後，竟需終身洗腎。當時涉事診所聲稱只是借場地，而執刀醫師正是謝醫師。謝醫師在多間診所執業，自稱為明星御用醫師，社群媒體上也曾發布與藝人甄莉的合照。

面對密醫指控，謝醫師緊急澄清，聲稱影片遭到斷章取義，拍攝時手術已經結束，當時只是在進行收尾動作。他進一步解釋，所有關鍵步驟都是由他本人執行。謝醫師還指控這些影像是由另一位護理師未經授權非法拍攝，甚至勒索他14.5萬元，已侵犯隱私權。

醫師緊急發聲明澄清，同時透露自己遭到威脅。（圖／TVBS）

其他醫美醫師則表示，手術收尾工作大多會由醫師自己完成，同時確認手術成果。衛生福利部醫事司司長劉越萍強調，即使是收尾階段，侵入性醫療行為也不能交由護理師執行，這明確屬於密醫行為。她表示此案將交由檢調進行調查，以釐清事實真相。

更多 TVBS 報導

休假警官夫妻合體搶救300萬！妻護理師化身蒐證員 逮車手畫面曝光

獨／囤物逾十年！ 鄰居嘆束手無策 屋主聾啞 月花四萬顧母

審查言論？ AIT宣布申請美簽證要「公開社群」

電商公司遭控職場霸凌「不成立」 當事人怒

