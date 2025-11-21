醫美集團創辦人獲頒「國際傑出發明家獎」 以外泌體科研實力躍上國際 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】露琺意醫美集團創辦人暨總經理阮丞輝（Dr.Aaron）以多年深耕外泌體活性原料研發、問題肌膚修復技術與再生性保養研究的成就，於11月20日正式獲得CIIS中華創新發明學會頒發的「國際傑出發明家獎」，此殊榮不僅肯定其科研成果，更象徵台灣醫美生技實力受到全球專業評審的高度認可。

阮丞輝多年來投入研發外泌體活性原料與純化技術，打造ISO/GMP國際級外泌體科研實驗室，除了取得多項專利，並持續投入研發外泌體活化精純技術、肌膚屏障修復複合技術、問題肌膚專利配方及再生性保養科學應用模組。這些技術突破，讓露琺意在台灣率先導入「科研級皮膚管理」概念，更拓展至全球市場，在醫美與皮膚管理領域打造全新標竿。

▲露琺意醫美集團創辦人暨總經理阮丞輝（Dr.Aaron）獲頒「國際傑出發明家獎」肯定多年來在科研領域的傑出成果。（圖／記者 謝佩吟 攝）

「國際傑出發明家獎」評審團指出，阮丞輝的外泌體研究在全球醫美生技領域具高度指標性，並指出其科研成果具有三大價值：

1.技術創新度高

2.科研成果成功商轉

3.具全球市場影響力

評審團強調，此獎項不僅是對發明者的肯定，也象徵台灣醫美生技在國際舞台再度亮相並受到尊重。

以科研帶路，讓皮膚管理走向國際與科學化，目前露琺意醫美集團已在全球16個國家、200多家據點進行皮膚管理技術輸出、跨國合作與臨床應用，包含臉部皮膚管理、頭皮健康及育髮管理及與日本羅蘭合作的高階除毛及身體肌膚管理。阮丞輝表示，對他來說科研的價值不只是研發技術本身，而是把臨床成果再帶回實驗室，形成持續優化的循環。