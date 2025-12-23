醫美集團攜手日本羅蘭 日式身體皮膚管理正式登台 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／彰化報導】露琺意醫美集團持續拓展國際版圖，今年攜手日本知名企業家、RBL創辦人羅蘭（ROLAND），共同引進日本最新身體皮膚管理服務品牌。繼10月新北中和店正式開幕後，這天也正式插旗彰化市，於彰新路上盛大開幕，羅蘭特地飛來台灣親自站台，展現對台灣市場的高度重視，宣告日式身體皮膚管理全面進軍中台灣。

RBL為日本近年備受關注的身體管理品牌，看準現代人對「高品質、低刺激、有效且舒適」除毛與身體保養的高度需求，顛覆傳統美業對除毛的既定印象，有別於市面常見的光療除毛或需忍受強烈疼痛、且容易造成肌膚過敏與毛囊炎的蜜蠟除毛，日式無痛分子脫毛技術則以溫和、無痛的方式，讓除毛成為一段真正放鬆、安心的肌膚體驗。

▲露琺意醫美集團攜手日本知名企業家、RBL創辦人羅蘭共同引進日本最新身體皮膚管理服務品牌。開幕當天羅蘭特地飛來台灣親自站台，展現對台灣市場的高度重視。（圖／記者謝佩吟翻攝）

彰化彰新店開幕剪綵儀式這天星光雲集，日本羅蘭特地飛來台灣親自站台，展現對台灣市場的高度重視；同時，行政院顧問許安毅理事長以及馬來西亞連鎖醫美集團創辦人也蒞臨參與剪綵活動，為RBL在台發展揭開嶄新序幕，象徵品牌國際布局與專業實力獲得高度肯定。

露琺意醫美集團創辦人阮丞輝表示，RBL不僅是一個引進日本服務的品牌，更是一套可被複製、可被信任、且具國際標準的身體肌膚管理系統。未來，將持續以專業、科學與國際視野為核心，攜手RBL將日本最新身體管理趨勢帶入台灣，為美業市場注入無限可能。