醫美集團董座捲性侵疑雲北檢傳喚出庭 集團聲明：遭不實指控

記者楊佩琪／台北報導

檢方訊後諭知常如山限制出境、出海。（圖／翻攝畫面）

外界稱為「醫美教父」的醫美集團董事長常如山，5日上午在律師陪同下突然現身台北地檢署。根據了解為被控涉嫌妨害性自主，檢察官傳喚出庭。歷時約2小時結束，訊後檢察官諭知限制出境、出海。

面對媒體追問，常如山不發一語，集團也發出聲明，針對事件說明，表示為遭人不實指控，已委請律師全力應訴、還原真相。強調集團領導層、幹部及員工均深知董事長為人，相信司法會釐清真相，還給公道。

愛爾麗集團聲明

茲就本集團常如山總裁的私人案件，愛爾麗集團特此聲明如下：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉，

愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，

持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。

愛爾麗集團聲明如上

