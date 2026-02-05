醫美集團霸主愛爾麗董座常如山涉性侵 北檢火速祭限境令

愛爾麗總裁常如山。馮茵攝

愛爾麗醫美集團董事長常如山被控非禮女性友人，涉犯妨害性自主，被害人向刑事局提告，台北地檢署5日傳喚常如山出庭，訊後諭令常男限制出境出海。

台灣知名醫美集團愛爾麗在國內有多家連鎖醫美診所，集團總裁常如山近年也將投資觸角伸向媒體等行業，原本形象良好的常如山，如今去爆出性侵疑雲。

有年輕女子出面指控，常如山涉嫌於2025年間開車緊追她讓她不勝其擾，最後雙方在街邊爆發拉扯，事後被害人向刑事局提告妨害性自主，案件送交台北地檢署偵辦。

北檢5日傳喚常如山出庭，常如山一早在律師安排下，悄悄從台北地院側門進入，見到記者拍照時他不斷左閃右閃，一句話也沒說。歷經1個多小時偵訊，檢方稍早諭令常如山限制出境出海。

對此，愛爾麗集團發布三點聲明如下。

茲就本集團常如山總裁的私人案件，愛爾麗集團特此聲明：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉，愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。



