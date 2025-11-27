醫美風險高 吳明賢：有人送醫已植物人

台大醫學院院長吳明賢表示，醫美糾紛上新聞的案例只是「冰山一角」。（王英豪攝）

國內近年分別出現打牛奶針、接受陰莖增大術致死的案例，衛福部為此出手整頓醫美產業，禁止醫師未接受PGY訓練就投入醫美，並要求從事抽脂、拉皮等高風險手術的診所接受評鑑。台大醫學院院長吳明賢表示肯定，醫美糾紛上新聞的案例是「冰山一角」，台大醫院一年會接到3、4個後送病人，很多送來已是植物人。民眾不要以為打肉毒桿菌沒什麼問題，打到失明的人都有。

吳明賢27日出席「2025智慧健康新紀元—科技賦能，促進全民健康」論壇時表示，直美的現象是指醫學系畢業，沒有經過任何的專科訓練，就到醫美診所執業。過去7年醫學教育下，最後1年是實習，如今改為6年制，則是6+2的設計，後面2年是PGY。

廣告 廣告

6+2只是基本，假如要專科，必須要再經過3～5年才能拿到。換句話說，不是你考試考完，有醫師執照就可獨立執業。

醫美牽涉許多專業知識，醫病之間資訊的掌握仍差很多。吳明賢認為，若有政府把關，對民眾是更好的。醫美糾紛上新聞的案例，只是冰山一角，但為什麼他們（醫美診所）還是趨之若鶩？原因是「他賠個500萬，再多做幾個就賺回來了」，這是把醫療當做是一門生意。

吳明賢指出，醫師若不需經過2年PGY就去做醫美，覺得這2年可以多賺很多錢，這話若說得通，幹嘛要請醫師？護理師也可以打。醫師的價值，應是做全身的評估，醫學美容不是美容業，是醫學，衛福部正本清源的做法是對的。

對於衛福部要求從事抽脂、拉皮等高風險手術的診所接受評鑑，吳明賢說，不管是任何的評鑑，目的都只有8個字，就是「醫療品質」、「病人安全」。評鑑是好事，就像醫院不時有各式各樣的評鑑，假如你真的做得好，其實是不怕人家評鑑的，且這對民眾的健康福祉有很好的保障。

吳明賢說，此事牽涉到很多利益團體，包括學會、診所。在民主時代，有時一些「少數的亂流」的聲音，反而變成多數，那就很奇怪。評鑑是專業問題，沒有所謂的被「醫策會壟斷」一說。學會的成立目的並沒有評鑑，除非醫策會沒有專業人員，才會委託給學會，不過就他所知，醫策會委託給學會的只有專科醫師的考試。