醫美高風險手術納入評鑑？公會反對：恐壓垮基層

醫美爭議頻傳，為加強醫美手術安全性，衛福部近日預告修正特管辦法，未來醫美診所執行高風險手術，如一定程度抽脂、拉皮，也必須通過評鑑。醫師公會全聯會指出，反對將醫美診所強制納入評鑑，否則行政與成本負擔將壓垮基層，建議就現有設置標準、督導考核機制加強落實。

衛福部近日預告修正特管辦法，3大重點包括未來醫學生畢業後須接受PGY訓練，才能從事非侵入性處置，杜絕「直美」現象；所有醫美手術都須接受過大外科訓練；從事高風險醫美手術，如一定程度抽脂、拉皮，包括診所在內，都必須通過評鑑。衛福部預計本周與學會討論，明年上路。

對此，醫師公會全聯會今發表聲明表示，「直美」是指部分新科醫師未受完整 PGY或住院醫師訓練，直接投入醫美市場。由於醫美爭議案件頻傳，衛福部擬將美容醫學分級管理、限特定專科醫師施作、特定手術診所也須通過評鑑，引起醫界震撼及疑慮。

醫師公會表示，支持「提升安全、強化品質」的政策目標，但必須回到民國107年修訂特管辦法原意，當年已把削骨、臉部／全身拉皮、大量抽脂、腹部整形等高風險醫美手術納入列管，明確要求施術醫師須具部定專科資格與受訓證明、醫療機構須申請核准登記，99床以下醫院或診所需建立緊急後送轉診計畫。

醫師公會強調，特管辦法的核心是「高風險手術專業化＋緊急應變可近性」，而非用類醫院式的外部評鑑作為唯一門檻。因此，公會反對把醫美診所強制納入評鑑，建議回歸現行醫療機構設置標準與相關督導考核機制加強落實。

公會指出，醫美市場多元、規模差異極大，若一律比照醫院評鑑，行政與成本負擔將壓垮基層，反而造成地下化或合法量能萎縮。現行規範已可透過「特定手術登記、醫師資格稽核、麻醉與後送計畫查核」達成風險控管，若需加強，應優先補強稽查量能、手術資訊揭露、併發症通報與轉診網絡，而不是新增一套高成本評鑑制度。

此外，醫師公會表示，支持分級管理與基本臨床訓練，但應有合理過渡與配套。如規範起算時點，已在醫美領域執業且具實績的醫師，應有明確資格延續機制；也建議強化教育優於科別排除，提升專業安全；針對高風險手術始加強列管，落實分級管理。

醫師公會強調，任何法規調整都必須制度化溝通，醫美牽涉多專科與整體醫療環境，應與相關醫學會、醫師公會事前協商、公開說明。衛福部已表示將再邀集學會溝通、開會討論，我們願意一起把規範做得更周延、更可行。

