醫美黑幕再爆！非醫師違法抽脂 衛福部當場認定「密醫」將法辦

民眾黨立委陳昭姿今（24）日披露，有非醫師人員執行抽脂等侵入性醫療行為。陳昭姿提供



民眾黨立委陳昭姿今（24）日召開記者會，揭露醫美違法亂象。她指出，有知名醫美診所竟由非醫師身分的護理人員執行抽脂等高度侵入性醫療行為，且事後病歷內容與實際施術情形不符，疑遭竄改。衛福部醫事司司長劉越萍當場檢視相關影片後直言，已可明確認定為「密醫行為」，將移送檢調偵辦。

陳昭姿曾於今年9月曾召開記者會，指控有病患在某間醫院進行抽脂與脂肪填充手術後，恐面臨需終身洗腎、腳趾壞死的情況，如今再曝光一段吹哨者提供的手術影片，顯示由非醫師實際進行抽脂手術，醫師竟在旁站立默許其行為。據悉兩起案件雖為不同病患，然而涉案醫師皆為同一名謝姓醫師，醫美黑幕恐非單一個案。

廣告 廣告

陳昭姿今日上午召開「醫療黑幕揭開！抽脂手術竟可隨便做 人民健康被當賭注」記者會，播放相關影片指出，畫面中可清楚看見謝姓醫師與其配偶之陳姓護理師同時進行侵入性手術，質疑「非醫師可以進行侵入式手術嗎？在旁的醫師沒有責任嗎？」她強調，問題不僅在於醫師資格，更顯示現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。

陳昭姿強調，抽脂屬高度侵入性醫療行為，依法應由具備醫師資格者親自執行，但現實卻出現非醫師實際動刀、醫師掛名在場的情形，顯示現行制度在第一線執行與稽查上仍有明顯破口，術後若發生醫療爭議，有不法的醫療人員為了自保恐怕會有竄改醫療紀錄及滅證的狀況發生。

陳昭姿進一步披露，該案病患事後調閱病歷，卻發現醫療紀錄內容與實際手術過程不符，醫療紀錄若遭事後補寫或變造，不僅侵害病人知情權，更會讓病人在發生醫療糾紛時失去最後一道保障。她強調，醫美不是單純的消費行為，而是具有風險的醫療行為。

對此，劉越萍回應，該影片事證明確，已涉及密醫行為，違反《醫師法》第28條，最重可處5年以下有期徒刑，今日即可移送檢調偵辦。

劉越萍也指出，衛福部預計於明年1月中旬設立醫美專區，不論微整形或美容醫學手術，皆須清楚揭示實際施術醫師身分。她強調「愛美其實不應該送命，愛美不應該受到傷害」，醫美本質仍是醫療行為，應由醫師親自看診評估，完備整個程序，才能真正落實醫療安全。

更多太報報導

陳仙梅降齡回歸8點檔 砸10萬做醫美

醫美改革膠著！家醫、急診操刀談不攏 最終將由石崇良拍板

南韓研議禿頭治療納健保！李在明：嚴重性直逼生死 帶動概念股狂噴