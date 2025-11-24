醫美「高風險手術」診所擬納評鑑 公會反彈：恐壓垮基層
醫美爭議接連爆發，衛福部預告修正《特管辦法》重手整頓醫美亂象，未來執行一定程度抽脂、拉皮等高風險醫美手術的診所，須通過評鑑並提高醫師門檻，包括至少完成2年PGY訓練、限定特定專科醫師操作，醫師公會全國聯合會今（24）日發出新聞稿指出，反對將醫美診所強制納入評鑑，否則行政與成本負擔將壓垮基層。
衛福部日前預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，加嚴醫美分級管理，要求執行美容醫學處置醫師至少完成2年PGY訓練，並針對不同風險的美容醫學手術，限特定專科醫師資格，修法也納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向。
醫師公會全國聯合會今發出聲明表示立場，提出三點主張：第一，反對把醫美診所強制納入評鑑。建議回歸現行醫療機構設置標準與相關督導考核機制加強落實。第二，支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套。第三，任何法規調整都必須制度化溝通。
醫師公會全國聯合會肯認修法立意良好，但強調直美問題根本原因在於健保制度及整體醫療環境。正本清源應檢論健保定位與支付架構、落實分級醫療與轉診、補足醫療及輔佐人力、提供偏鄉差異化誘因，並提升民眾健康認知，方能真正改善問題。
醫師公會全國聯合會指出，重要的是，美容醫學管理涉及民眾、醫師權益與整體醫療環境，制度設計宜符合公平、比例、法律保留與信賴保護等原則。建議秉持風險分級與合理延續之精神，收集各方意見 ，並透過公聽會等機制完備制度基礎，使政策推動更具社會共識。
醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，站在醫師公會全聯會立場，我們支持「提升安全、強化品質」的政策目標，但也必須回到2018年修訂特管辦法的原意：當年已把削骨、臉部／全身拉皮、大量抽脂、腹部整形等高風險醫美手術納入列管，明確要求「施術醫師須具部定專科資格與受訓證明、醫療機構須申請核准登記，且99床以下醫院或診所需建立緊急後送轉診計畫」，也就是說，特管辦法的核心是「高風險手術專業化與緊急應變可近性」，而非用類醫院式的外部評鑑作為唯一門檻。
陳相國指出，醫美市場多元、規模差異極大，若一律比照醫院評鑑，行政與成本負擔將壓垮基層，反而造成地下化或合法量能萎縮，民眾轉向更不安全的灰色市場。現行設置標準與特管辦法等規範已可透過「特定手術登記、醫師資格稽核、麻醉與後送計畫查核」達成風險控管，若需加強，應優先補強稽查量能、手術資訊揭露、併發症通報與轉診網絡，而不是新增一套高成本評鑑制度。
陳相國認為，PGY作為臨床醫療基本訓練 ，方向可論；然而而須規範起算時點，已在醫美領域執業且具實績的醫師，必須有明確的資格延續機制，避免「溯及既往」衝擊與人力斷層。 且建議「強化教育優於科別排除」，推動相關教育訓練，提升專業安全然針對高風險手術始加強列管，落實分級管理。
陳相國也說，醫美牽涉多專科與整體醫療環境 ，若欠缺與醫師公會全聯會、相關醫學會及協會的事前協商與公開說明，就容易落入「突而收緊、程序粗糙」的社會印象，激化醫界反彈與民怨。對於衛福部已表示將再邀集學會溝通、開會論，他則回應「我們願意一起把規範做得更周延、更可行」。
