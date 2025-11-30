醫美PGY爭議 醫：強制補訓恐使民眾出國動刀

（中央社記者陳婕翎台北30日電）醫美PGY補訓爭議，台灣形體美容外科醫學會憂當600名醫師被限縮執業、市場需求卻不減，民眾勢必轉往海外就醫，恐增加術後責任鏈斷裂風險，呼籲PGY補訓資格以鼓勵代替強制。

遏止醫美亂象，衛生福利部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，衛福部26日與醫界團體初步達成2項共識，包括確立「直美」關門條款，108年後畢業者都得接受畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY）；至於是否納評鑑，本週討論細節。

台灣形體美容外科醫學會今天舉行年度大會，形體美容外科醫學會常務理事、開業醫美診所院長邱正宏中場休息接受媒體聯訪，他說，讓醫師接受更完整的訓練、具備更完備的資格來從事醫美，確實能提升病患安全，這一點業界也支持，但強制實施PGY補訓，可能影響醫療人員工作權。

邱正宏認為，近年發生醫美意外事件，其實並非未受2年PGY訓練醫師所造成，相關性並不高，政策修訂仍需建立在充分統計證據，業界樂見加強醫美管理、提升醫療水準，但政策執行仍需保有溫度，仍建議改採鼓勵方式，讓通過認證成為加分項目，再與醫學中心合作建立後送機制。

邱正宏說，據醫學會統計，約有600人面臨PGY補訓，若修法後要求必須回到醫院再接受2年PGY訓練，勢必影響生計，甚至當600名醫師因政策無法執業，民眾端醫美需求卻不減，民眾可能面臨無醫可尋，進而轉向海外執行醫美，反而提高醫療風險。

邱正宏指出，海外醫療最致命的風險就是術後責任鏈斷裂、返台求助無門，近年返台求助的民眾案例大幅增加，多因術後追蹤不足、設備與急救能力落差、甚至臨時更換醫師等因素所造成。當醫療被視為旅遊行程，風險往往被忽視，而代價卻由民眾承擔。

邱正宏說，衛福部與醫界團體預計12月3日再次開會討論，進一步釐清PGY補訓等內容。此外，對於近年興起的網紅帶客人赴韓國接受醫美手術的情況，也可能提出建議，強調台灣醫美水準並不輸韓國或泰國，目前在韓國替外國客人執行醫療行為的許多醫師，其實是缺乏經驗。（編輯：李淑華）1141130