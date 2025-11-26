醫美PGY補訓吵翻天 石崇良堅持公益優先

（中央社記者陳婕翎台北26日電）衛福部擬修法，醫美PGY補訓溯及既往，引發爭論。衛福部長石崇良今天說，公益優先仍須以過渡期因應，補起訓練缺口，特別是未具專科資格、且未接受2年PGY訓練的6年制學生。

衛生福利部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY）訓練，執業醫師也得補訓；醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。

醫師公會全聯會反對PGY補訓溯及既往等新制。石崇良今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪時說，愛美是天性，無可厚非，但不能因愛美而枉送性命，基於病人安全與權益的最高考量，政府會要求提升醫療行為的安全與品質。

至於外界關注信賴保護原則，石崇良說，雖過去多採「不溯及既往」處理方式，但當公益大於私益時，仍會以過渡期方式來處理。在沒有PGY制度之前，確實沒有理由要求回溯；但PGY制度已行之有年，既然存在，就應該回歸制度本身的要求。

石崇良認為，尤其因應PGY訓練，醫學系學制從7年縮短為6年，並將臨床實作放到畢業後，再搭配完整的醫師基礎訓練。過去認為這是一個完整的學習歷程，但若發現其中有缺漏，就需要強制補起來，特別是針對沒有專科醫師資格、也沒有接受2年PGY訓練的6年制醫學生。

根據衛福部PGY訓練說明，因嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發，暴露台灣醫療體系及醫學教育體系多年缺失，在疫情趨穩之後，提出重整臨床醫師養成訓練改革計畫，民國92年7月正式公告實施PGY訓練，讓每名新進第1年住院醫師均接受PGY訓練。

此後，參考國際先進國家因應新世紀疾病型態改變的挑戰，醫學生在畢業後接受1至2年PGY臨床教育成趨勢，使畢業生獲得獨立行醫的能力，衛福部進一步將7年制醫學系教育制度改為6年制，再加上2年期PGY訓練，新制從102年開始，首屆畢業生於108年畢業。

「變美，本就不該是場冒險。」台灣年輕病友協會透過臉書聲明相挺，許多年輕人把醫美視為自我成長與心理健康的一部分，當醫療服務走入日常生活，支持衛福部近期提出醫美管理調整，並非反對醫美，而是希望讓已成為普遍需求的醫美服務，更加安心、透明、值得信任。

台灣年輕病友協會指出，醫美缺乏足夠管理，不僅影響診所或當事人，對社會也造成連動效應，包含民眾對醫美不信任、真正具備專業訓練醫療人員受牽連、出現併發症後續急救與治療回到健保體系，全民共同承擔成本。醫美安全性與透明度重要，制度不應停留在特例管理思維。

針對外界關切新制原訂明年元旦上路，是否會因醫界反彈而延後，石崇良說，特管辦法修法除了醫美管理，也包含實驗室自行開發檢測管理，這部分已是落日條款，新制必須明年元旦上路。衛福部今天下午將與40個醫界團體溝通，再視討論結果調整，但仍朝明年元旦上路討論。（編輯：管中維）1141126