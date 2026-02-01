醫者仁心入世 用雙手溫暖寒冬

台中慈濟醫院院長簡守信，率領醫院主管，及醫護、行政同仁，加上眷屬近30人，前往東大靜思堂輔具據點，清洗保養及整理輔具。大家分工合作，刷洗、消毒輔具，確保後續能安全提供給有需要的家庭。透過實際行動，將醫療專業延伸到社區服務，落實守護病苦、關懷生命的初心。

拿起刷子，仔細清洗電動病床，由於結構複雜、枝節與死角多，每個細節，都需要耐心用心。台中慈濟醫院簡守信院長，率領院內主管、醫護與行政同仁，來到東大靜思堂輔具據點，親自投入輔具的清消與保養。

台中慈濟醫院院長 簡守信：「透過輔具的整理，我們來去想一下，照顧病人的每一個環節，是不是那麼樣的用心，跟我們師兄師姊一樣。」

還有同仁帶著家人一同參與，透過實際動手做，體驗服務的精神。

小朋友：「(你剛剛洗了什麼) 輪椅，(把那輪胎洗得很乾淨)，(有沒有很有成就感) 嗯。」

台中慈濟醫院外科部副主任 方佳偉：「體驗一下 世界上其實還有滿多，需要幫助的人，希望他如果說以後有這個能力，可以幫助別人。」

從實際行動中，讓孩子感受到助人的意義。

台中慈濟醫院護理師 李佳霖：「就是在從各種的生活經驗裡面，會體會到我們生活上諸多的不便，甚至可以用同理心的方式，延伸到他的生活中。」

清洗消毒的行列中，也包括台中慈濟護理之家的越南籍照服員。

台中慈濟醫院護理部主任 李玉茹：「同仁他們可能比較，沒有辦法感受到，整個輔具回收整理的一些過程，他們也都很發心，願意一起報名。」

慈濟志工 李冠慧：「一對一的指導，帶著他們跟我們一起做，體會我們平常志工在運作的狀況。」

從一張病床、一台輪椅開始，醫療不只存在於病房裡，也把守護病苦的精神，延伸到社區的關懷。

