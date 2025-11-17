醫者典範《宗光仙》大醫精誠～新港洪宗光醫師的一生無聲卻有光 寫在每個人心上

在嘉義縣新港鄉，提起「宗光仙」三字，鄉親無不肅然起敬。許多長者仍深情地說：「若不是洪宗光醫師，我早就不在了！」這位在鄉里口耳相傳的「宗光仙」，以半世紀歲月守護偏鄉，成為新港鄉最溫暖、也最堅定的健康依靠。

※偏鄉子弟翻轉命運 唯五名台人考取「尋常科」

洪宗光醫師出生於嘉義縣新港鄉，自幼勤奮好學。日治時期，他以卓越成績考取當時極為嚴苛的「尋常科」，全台僅五位台灣人錄取，其餘皆為日本學生，其中之一更是日後成為旅日經濟學家邱永漢。

更具意義的是，洪宗光醫師是全台唯一來自偏鄉國小——新港公學校附小的錄取者，其餘四名皆畢業於都市名校。他以毅力與才華突破環境限制，寫下偏鄉子弟力爭上游的傳奇。

台大醫學系第一屆 立志為民服務

戰後，他以優異成績考入國立台灣大學醫學系，是光復後第一屆畢業生。同期同學中，包括前衛生署署長施純仁、高雄醫學院前院長陳振武等醫界重要人物。

在台大求學期間，他立下了明確志向：要將醫術帶回家鄉，為偏鄉人民帶來盼望。

※回到新港執業 五十年如一日的大醫仁心

洪宗光醫師完成醫學訓練後，毅然決定返鄉，在新港開設診所，投入長達半世紀的行醫歲月。他日夜照護鄉親，不論風雨或深夜，只要患者敲門，他必定親自查看。

對於貧困患者，他從不收費，甚至自掏腰包購買藥物、提供生活協助。據鄉親回憶，門診最忙的時期，一天看診人數超過四百人。

他的醫術、醫德與慈心，使「宗光仙」成為新港鄉民心中無可取代的象徵。

※鄉親口中的救命恩人 跨世代的深情記憶

多年後，其子在高雄行醫，仍屢屢遇到新港鄉親動情表示：「若不是你父親，我早就活不下來了。」

有人回憶孩子高燒不退，是洪醫師及時搶救才得以平安；有人表示家境困苦時，是他不收費、還主動給予藥物援助，才讓一家得以渡過難關。

這些民間的故事，是最真切、也最動人的醫德證明。

※大醫精誠 新港永遠的驕傲

洪宗光醫師用五十年的歲月詮釋「大醫精誠」的精神，陪伴台灣醫療從艱困走向現代。他一生低調不求名利，卻以行動留下最崇高的醫者典範。

「宗光仙」不只是稱呼，更是一種精神——守護生命、無私奉獻、以仁心照亮地方的永恆象徵。

※結語

洪宗光醫師的一生，如無聲卻閃亮的光。

他以醫術救人、以慈心助人，為新港鄉留下跨越世代的溫暖記憶。

在子女與新港鄉親心中，他的醫德與情義將永不熄滅。

※MR.CCT新聞音樂網《宗光仙》大醫精誠～新港洪宗光醫師的一生無聲卻有光 寫在每個人心上

