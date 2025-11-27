醫藝双頂的郭宗正水彩創作展 南市文化中心展至11/30





醫藝双頂的台南市郭綜合醫院總裁郭宗正，在台南市文化中心文物陳列館一樓的水彩創作展，吸引愛好藝術朋友爭相觀賞，精美畫作令人賞心悦目，畫展將展到11/30止。

日本慶應大學醫學博士、美國約翰霍普金斯大學研究的郭宗正，鑽研不孕症，對患者視病如親，在少子化當下，獲許多不孕婦女的求助而得子，身為婦產科權威的郭宗正，曾任台灣婦產學會理事長。

白天手拿診器，到了夜晚拿起畫筆作畫，過程中轉換的平順自如，先後曾以三峽祖師廟等多幅畫作，入選法國藝術家沙龍多次，榮登巴黎藝術殿堂展出，台灣藝術家、法國沙龍學會創會長趙宗冠盛讚郭宗正醫藝双頂，並以墨寶祝賀畫展成功。

廣告 廣告

展出期間，很有親和力的郭宗正為參觀者詳細介紹作品，並敘述他行醫之餘作畫的心路歷程，讓許多愛好藝術者對他從好奇而深感敬佩，爭相請他一起合照，個個覺得不虛此行。

佳評不斷的2025郭宗正水彩創作展，明年2月28日移師台中大墩文化中心，7月8日在台北藝文推廣處展出。

台南市文化中心文物陳列館一樓

更多新聞推薦

● 健身房插旗廈門挨轟收紅錢 館長：我拚死命去中國賺錢，為了幹掉民進黨！