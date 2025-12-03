醫藥公司募獻愛心物資 捐贈創世植物人

受通膨影響，民眾改變消費習慣也影響捐款意願，使創世基金會照護植物人所需的物資出現減少的危機。就在這寒冬之際，富康活力醫藥公司便發起募集活動，與中華海洋生技股份有限公司、台灣明治食品股份有限公司等9家公司，共同和捐助近40箱紙尿褲及看護墊、20箱營養品、益生菌、驢魚精等物資至創世基隆院，由富康營業部經理吳思杰代表捐贈，為今年即將來臨的寒冬注入股暖流，提供植物人實質上的幫助。

富康活力醫藥公司已連續六年幫助創世基隆院，不僅在全台各分店設置愛心功德桶，還不時捐贈院內急需的尿布、看護墊等物資。公司總經理蘇崑彰本身是一名藥師，深知照顧植物人和長期臥床者的巨大成本與心力。他表示：「公益的路上富康不會缺席，特別是極度弱勢的植物人，更需要社會的關愛和資源的支持。富康活力醫藥公司希望年年可以用行動號召更多人一起行善，讓這份溫暖得以擴散並且不間斷。」

創世基隆院院長李淑婷表示，照護植物人是一刻不能中斷的工作，無論外部環境如何艱難，創世始終堅定的守護植物人。基隆院目前安養47位院民，安養經費需求龐大，期待各界善士月助300元幫助植物人，每月定期小額支持，細水長流，讓植物人受到良好照顧，並助其家人生活回到正軌。」愛心專線：（02）2421-4738。