醫藥費高到離譜！ 他救助「AI 機器人」 意外救回500萬





近年來醫療費用高漲，加上醫療帳單內容繁複、收費項目難以看懂，不少人都有「到底錢花到哪裡去了？」的無力感，然而AI正逐漸介入日常生活，有人拿它問功課、寫信，甚至有人靠它成功「對抗不合理醫療收費」。近日就有一名網友分享，他在家人過世後面對19.5萬美元（約新台幣599萬元）的醫療帳單，最後竟靠AI協助發現有重複收費等違規行為，最後將醫療費降至3.3萬美元（約新台幣101萬元），事件曝光後引發熱烈討論。

根據科技媒體《Tom's Hardware》報導，該名網友Nthmonkey的姊夫因心臟病不幸離世，家屬隨後收到醫院開出的醫療費帳單，金額高達19.5萬美元（約新台幣599萬元），報導引述網友Nthmonkey的說法表示，這筆費用僅是姊夫在加護病房最後四個小時的醫療處置費，由於當時醫療保險已於數月前失效，家屬需自行負擔全部費用，讓他們既悲痛又難以承受。

面對複雜到難以理解的帳單明細，該網友求助於AI聊天機器人Claude，逐項協助分析收費內容，結果發現醫院除了對主要手術收費外，還對同一手術的細項再次收費，疑似「重複計價」。此外，AI也指出住院與急診代碼的標註不當，顯示醫院在收費分類上存在問題。

▼該網友求助於AI聊天機器人Claude，逐項協助分析收費內容，結果發現醫院除了對主要手術收費外，還對同一手術的細項再次收費，疑似「重複計價」。（示意圖／翻攝photoAC）

在AI協助下，家屬整理出具體依據向醫院申訴，最終成功將帳單降至3.3萬美元（約新台幣101萬元），相當於省下將近498萬新台幣。《Tom's Hardware》強調尚未獨立核實該網友的說法。

對於結果，該網友Nthmonkey直言：「簡單來說，這家醫院自行制定規則和價格，以為可以輕易從不明真相的人身上榨取錢財。我使用了一些工具來幫我得出這個數字，但道德問題很明確。任何人都不應該自掏腰包支付超過醫療保險支付的金額，我們不能再讓他們得逞了」。

（封面圖／翻攝Unsplash）

