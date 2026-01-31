醫藥2月新制：146萬慢病族可提前領藥、春節6都UCC、癌症給付一次看懂

記者簡浩正／台北報導

衛福部宣布2月起將上路多項攸關民眾癌症治療與用藥的健保新制。其中，今日起啟動慢性病提前領藥措施，預估146萬人受惠。（示意圖／資料照）

明日就是2月了，衛福部昨宣布2月起將上路多項攸關民眾癌症治療與用藥的健保新制。其中，健保署將挹注新台幣4000萬元，推動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，另因應春節連假鼓勵院所開診，政府投入約16億元健保加成獎勵，包括週日及國定假日輕急症中心（UCC）資訊、並自明（31）日起啟動慢性病提前領藥措施，預估146萬人受惠。

農曆春節「慢性病病人」提前領藥措施

健保署表示，對於原定於春節連假期間回診之慢性病病人或慢性病連續處方箋給藥屆滿（用罄）日介於115年2月14日至115年 2月22日者，可提前自春節前14天（即115年1月31日）回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥。統計114年春節前10日（114年1月15日至114年1月24日）慢性病連續處方箋領藥人數約為146萬人。

新增115年度全民健康保險「春節加成獎勵方案」

為鼓勵醫療院所春節連假9天開診， 提升醫療服務量能，門診除夕至初三診療費、藥服費加成100%，初四及初五加成50%，其餘連假加成 30%；住院及急診均加成100%。

「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」春節開診資訊

115年春節連假9天（2/14 至 2/22），UCC除了除夕（2/16）及初五（2/21）2天未開設，其餘7天於每日8時至24時，開設內兒科、外（骨）科看診。為獎勵開設 UCC，人力費用雙倍支付，醫療費用加成30%支付。臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄健保特約醫院、西醫基層診所共13家辦理。

多項新藥給付上路

除上述春節醫療措施外，今年2月多項新藥給付同步上路，涵蓋癌症、免疫疾病與罕見疾病治療。在癌症治療方面，納入費城染色體陽性慢性骨髓性白血病新藥bosutinib，以及擴增轉移性大腸直腸癌、晚期食道鱗狀細胞癌、泌尿道上皮癌等多項第一線或後續治療給付。

此外，針對脊髓病變引起的尿失禁，放寬含botulinum toxin type A成分藥品（如BOTOX）的申請規定，由原先「每年附檢查」調整為「首次申請附檢查」。不須每年皆重作尿動力學檢查，嘉惠因不可逆之脊髓損傷導致神經性膀胱過動症病人。

「乳癌照護品質提升方案」正式公佈推動

另，健保也正式公佈推動「乳癌照護品質提升方案」，收案對象涵蓋所有新診斷或首次復發之乳癌個案，由診療團隊共同照護，及登錄個案照護資料，以建構全國性乳癌照護基準數據。，預估年收案人數約2萬人，挹注經費約4000萬元，未來將透過分階段獎勵制度，鼓勵醫療團隊提升照護品質，強化從診斷、治療到追蹤的連續性照護，盼進一步降低乳癌死亡率。

