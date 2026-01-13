醫見民調斷言「他」出線：與柯志恩伯仲之間

▲高雄市長4位角逐者，左起為綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026年高雄市長提名初選電話民調於12日晚間正式展開，黨內4位角逐者立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺同步動員支持者，全力衝刺關鍵民調，若有效樣本數達標，最快於今（13）日中午前就可得知初選結果。對此，精神科醫師沈政男分析民調數據後斷言，最終會由賴瑞隆勝出，而國民黨參選人柯志恩如果能打敗賴瑞隆，絕對會牽動2028選情。

沈政男表示，一天到晚在做民調，問題是就沒幾個人能夠解讀，事實上，兩份民調的結果是完全一致的，如果看不出來，勸評論政治最好小聲一點。要看「不偏任何黨」那一欄，是不是只有賴瑞隆領先柯志恩2趴，其他人都略輸？這就對了，因為，山水民調的樣本，其政黨比例跟TVBS差很多。

沈政男進一步指出，TVBS的數據是綠營加起來跟藍白差不多，但山水竟然是綠營贏過藍白加起來20多趴，顯然後者的樣本有所偏誤。因此，「不偏任何黨」那一欄，比較不會被扭曲的政黨比例所影響，也就跟TVBS的結果趨近了。在高雄，綠營的政黨支持度跟藍白加起來差不多的證據，是2024的立委不分區票數。

「誰會勝出？賴瑞隆。」沈政男鐵口直斷人選，並點出重點，賴瑞隆與柯志恩就是在伯仲之間，差距很小；2026選舉最精彩也最重要就是高雄這一局。柯志恩如果能夠打敗賴瑞隆，真的，兩岸局勢都會改觀了，因為絕對會牽動2028選情！

