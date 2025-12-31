醫見證Threads「強大1功能」！驚喊：台人大型群組

生活中心／周孟漢報導



時常聽見有人形容「台灣最美的風景是人」對台灣人的善舉、品德、熱心讚譽有加。對此，ICU醫師陳志金透露，過去老婆曾買了一顆警示燈給他，他也特別將其掛在包包上，象徵著老婆的關心，不料這天卻不小心在計程車上弄丟，之後他便在Threads上許願，沒想到有大批熱心網友告訴他該怎麼聯絡司機，最後還真的找到警示燈，讓他大讚「老天爺是不是也有在用『脆』（Threads）啊！」。





ICU醫師陳志金透露，過去老婆曾買了一顆警示燈給他，沒想到這天卻意外丟失。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）

陳志金透過臉書發文，透露曾看到有人在埃及撿到學生證，幾個小時後就有人認領；還看到有人上飛機時發現手錶遺留在韓國飯店也被找到；甚至有人在進安檢時買了十幾頩香蕉牛奶，覺得丟了可惜，竟然號召了機場裡的台灣來分一分，見到此景不禁讓他高喊「『脆』是不是台灣人的超大型群組？」。

陳志金在臉書發文喊「『脆』是不是台灣人的超大型群組？」。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）





陳志金接著表示，雖然覺得這個是「倖存者偏差」，高流量就會被找到，並獲得更高流量，接下來被廣大網友們看見，更多的是「沒被找到的」，不會被看見，但還是想試試看，於是他也在「脆」上許願，透露26日這天叫了Uber到醫院，計程車突然踩煞車，我的背包掉下去，「太座買給我的『警示燈』掉了（當時是掛在背包上），應該是掉在駕駛的座位下方。這個東西雖然不值錢，但是，是太太買給我的，讓我在早上走路時更安全，我不想把她的心意搞丟」。

陳志金醫師在Threads上發文許願。（圖／翻攝自 Threads ＠dr.icu_kim）





當時文章曝光後，瞬間湧入2000多個愛心、8萬次瀏覽，陳志金開心寫下「台灣人真的很熱心，還有教他怎麼聯絡司機！因29日早上有會議，要早一點到，再加上還沒買新的警示燈，走路有點危險，所以就再次叫計程車！結果看到司機的名字，竟然是同一人！」，上車後馬上項司機詢問，結果馬上就發現警示燈卡在座位下方。

陳志金上車後發現警示燈卡在座位下方。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）





司機坦言，其實自己沒使用Threads，不然應該也會看到陳志金的許願文，陳志金表示「有人留言說我很無聊，這又不是什麼重要的東西！東西重不重要，並不是看它的價格，而是看它在一個人『心中的價值』！太座的心意，當然就是很重要！」，並在文末感寫下「感謝老天爺，在2025年歲末，讓我找回這個「警示」、找回這個代表太座心意的『警示』！也是給我的一個很大啟示：老天爺是不是也有在用『脆』啊！」。





