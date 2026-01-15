醫觀點》「醫院三班護病比」在配套未全下 不宜逕行二讀入法
近年來護理人力短缺與臨床負荷沉重，確實已成為我國醫療體系亟需正視的問題。本人長期關注醫療與護理政策發展，一向支持改善醫護工作環境、保障人員權益，並確保病人照護品質。然而，針對近期倡議將「醫院三班護病比」直接納入法律強制規範，在立法院及衛環委員會尚未充分討論、配套措施亦未完備之前，實不宜倉促逕付二讀通過。
首先，醫療現場高度異質，不同醫院層級、專科別、病人嚴重度與地區特性差異極大。以單一數值強制規範三班護病比，難以真實反映臨床照護複雜度，恐造成「形式合規、實質失衡」，反而影響醫療資源彈性配置與病人安全。
其次，在護理人力供給不足的現況下，若未同步處理人力培育、留任與合理補償，逕以法律強制護病比，醫院勢必面臨關床、減診壓力，尤其偏鄉、急重症及高照護需求科別首當其衝，最終受影響的仍是民眾的就醫可近性與醫療品質。
再者，護理人力問題屬於結構性制度議題，成因包含薪資結構、工作負荷、職涯發展、跨專業分工及行政支援不足等，並非單一法規即可解決。若僅追求護病比數字達標，卻未檢討健保給付、護理專責化與護理助理人力配置，恐導致「帳面合格、第一線更累」，無助於改善護理職場環境。
此外，醫療體系必須具備因應疫情、災害與突發公共衛生事件的彈性。護病比一旦僵化入法，若缺乏彈性配套，恐使醫院在非常態情境下承受法律風險，反而不利即時調度與應變。
因此，本人呼籲立法主管機關，應回歸委員會充分討論配套方案，避免倉促立法，並以「分級管理、政策誘因與專業自律」取代僵化規範，包括依醫院層級、專科與地區訂定指引、將護理人力投入合理反映於健保給付、對有效導入智慧醫療者給予彈性調整空間、建立護理助理制度並審慎引進外籍人力，以及透過評鑑與公開資訊引導醫院自發改善。
醫界團體始終與護理人員站在同一陣線，但也有責任提醒，制度改革若缺乏整體配套與承載評估，恐動搖醫療體系根基，最終傷害病人權益。期盼立法主管機關回歸專業對話，以整體制度改革，取代單一數字入法。
