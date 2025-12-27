醫警告：子宮內膜癌「這1症狀」常被女性誤判！ 別以為只是分泌物

子宮內膜癌是女性生殖系統最常見的癌症之一，尤其在停經後、肥胖、長期荷爾蒙失調或有家族病史的女性身上更容易發生。但好消息是，子宮內膜癌通常會在早期就出現明顯症狀，如果能及早發現並治療，治癒率可高達90%以上！對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師說明，子宮內膜癌最需要警覺的4種重要症狀。

1、異常陰道出血—最典型也最重要的警訊

異常陰道出血是子宮內膜癌最常見、也最需要立刻警覺的症狀！超過90%的子宮內膜癌患者都會出現不正常的陰道出血。對於停經後的婦女來說，任何陰道出血都是異常的，即使只是一點點褐色分泌物也不能輕忽！而還有月經的女性，如果出現經期不規則、經血量突然變多、經期延長超過7天、兩次月經之間的點狀出血，都需要特別注意。

廣告 廣告

2、異常陰道分泌物—容易被忽略的早期徵兆

很多女性會注意到陰道出血，但卻容易忽略「異常分泌物」這個重要警訊！子宮內膜癌患者除了出血，也可能出現異常的陰道分泌物，包括水樣分泌物、血性分泌物、褐色或粉紅色分泌物，甚至帶有惡臭味的分泌物。這些分泌物可能是持續性的，也可能間歇性出現，但只要持續超過2週就需要警覺！

3、骨盆腔疼痛或下腹不適—中晚期常見症狀

骨盆腔疼痛或下腹部持續不適是子宮內膜癌較晚期才會出現的症狀，但仍然需要特別警覺！早期的子宮內膜癌通常不會引起疼痛，但當腫瘤逐漸長大、侵犯到子宮肌層、壓迫到周圍器官，或是擴散到骨盆腔時，就可能出現疼痛感。這種疼痛通常是持續性的鈍痛或壓迫感，不像經痛那樣週期性出現，而且休息或吃止痛藥效果不明顯。

4、不明原因體重減輕或食慾不振—晚期警訊

不明原因的體重減輕和食慾不振通常是癌症較晚期才會出現的全身性症狀，但如果合併前面提到的局部症狀（異常出血、分泌物、疼痛），就需要高度警覺！當子宮內膜癌進展到中晚期，癌細胞會消耗身體大量能量和營養，同時分泌一些抑制食慾的物質，導致患者體重下降、容易疲倦、體力變差。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·醫示警「月經出現2情況」恐是癌！9成病患都曾出現 亂經也中了

·怎麼會長子宮肌瘤？醫揭「4大元兇」 塑膠袋也可能害你中鏢