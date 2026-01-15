醫警齊心防毒防酒駕 牙醫公會致贈百萬裝備力挺新北警

新北市牙醫師公會副理事長賴宜姍暨與會代表計14名，捐贈新北市政府警察局新臺幣20萬5000元，由警察局長方仰寧代表受贈

記者蔡琇惠／新北報導

為提升第一線員警執法安全與效率，新北市牙醫師公會於昨（14）日下午由副理事長賴宜姍率領14名公會代表至新北市府警察局，捐贈新北市警察局「L15快速酒精檢知器」100組，並挹注新臺幣20萬5千元，專款用於採購毒品唾液快篩試劑，總價值逾100萬元。由新北市警察局局長方仰寧代表受贈並回贈感謝狀，感謝新北市牙醫師公會及理事長溫世政長期關心警政工作，以實際行動力挺第一線執法，強調科技輔助執法是守護員警與市民安全的重要關鍵。

新北市牙醫師公會指出，近來酒駕與毒駕案件頻傳，對社會大眾及用路人安全造成嚴重威脅，第一線員警在攔檢勤務中亦面臨高度風險。鑑於員警日以繼夜維護治安與交通安全，公會特別捐贈「L15快速酒精檢知器」，該設備整合指揮、檢測及高亮度照明功能，可有效提升夜間或高車流環境下的盤查安全性，縮短判斷時間，強化勤務效率與執法效能。並同步捐助毒品唾液快篩試劑採購專款，期盼在防制毒(酒)駕的關鍵時刻，協助警方具備更充足的即時執法資源。公會並強調，醫師守護市民健康，警察守護城市安全，期望透過公私協力，共同提升城市安全防護能量。

方仰寧指出，近年「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）濫用情形嚴重，毒駕案件隨之攀升。新北市自去（114）年11月20日正式導入毒品唾液快篩，有效突破以往無法即時採證的執法瓶頸。統計顯示，快篩措施上線僅42天，即查獲毒駕案件832件，約占全年取締總數近五成，平均每日查獲近20件高風險案件，成效為六都第一。相關強化作為亦反映在交通安全數據上，期間內交通事故件數下降3.5%，死傷人數減少6%，顯示科技輔助執法對提升道路安全具體有效。

方仰寧提到，新北市長侯友宜對毒駕問題高度重視，曾於市政會議中強調，毒駕行為形同神智不清者駕駛危險工具在道路上行駛，對市民生命安全造成極大威脅。市長重申，市府對毒駕採取零容忍立場，將持續強化執法力道，防止憾事重演。

方仰寧表示，感謝新北市牙醫師公會善盡社會責任，對警政工作大力支持與肯定，這份來自民間的溫暖力量，將轉換為實質的科技設備，支撐第一線執法，強化警察查緝毒(酒)駕量能，協助員警於執勤即時應對風險威脅。新北市警方將持續結合科技、制度與公私協力，為市民打造更安全的用路環境。