醫護人力荒如何解？衛福部擬開放醫院聘外籍照服員 盼第二季修法完成





【NOW健康 編輯部／整理報導】醫院護理人力荒，影響民眾就醫權益，為此，衛福部著手修法，鬆綁醫院聘雇外籍護佐、照服員，讓護理師專注於專業醫療照護。衛福部長石崇良表示，已向勞動部提案，修訂外國人就業服務相關辦法，持續溝通，希望第2季有好消息。



衛福部推動「住院整合性照護計畫」 5億預算助上百家醫院試辦



如果沒有親友在旁照護，部分住院患者常需自費聘用照服員，價格昂貴，且容易與醫院管理發生衝突，為此，衛福部3年前推動「住院整合性照護計畫」，透過共聘制度協助有生活照護需求的住院病人，醫院出面聘請照服員，患者及病家合聘意願逐年升高，公務預算一年成長至5億，已有上百家醫院參與試辦計畫。

石崇良指出，隨著少子化，台灣家庭結構大幅改變，目前以小家庭為主，以致一人住院，影響其他成員工作及生活作息，整合性照護計畫上路後，確實減輕小家庭的經濟及人力負擔。此外，由醫院統一安排護理師和受訓護佐，可提升住院照護品質及醫院感染控制。



衛福部擬開放醫院聘外籍照服員 盼第二季完成修法創三贏局面



不過，近年來，各醫院面臨護理缺工困境，照服人力也不足，石崇良說明，已向勞動部正式提案，擬修訂外國人就業服務相關辦法，希望第二季完成修法，首先開放外籍照服員，照顧住院患者生活起居，而護理人員專心從事護理專業，造福家屬、護理人員、醫院，達到三贏局面。



石崇良解釋，依照現行法規，醫院是不能聘用外籍中階技術人力，但礙於護理人力短缺，有必要修改法令。現階段先開放醫院聘雇外籍照服員，下階段將則討論開放聘雇外籍護佐。



石崇良強調，勞動部對於醫院聘雇外籍照服員的態度明確，最大原則「不要產生爭議」，衛福部正努力、溝通，盼第二季完成修法。如果順利修法，上路後可減輕護理人員的工作負荷，專心護理工作。



# 首圖來源／Freepik



