醫護人力荒有解方？ 賴清德喊話醫界：沒加薪會找不到人

賴清德總統24日出席輔仁大學附設醫院舉辦的「健康台灣深耕論壇」，以職業軍人二兵起薪為例指出，現在民眾職業選擇增加，醫院或診所方若沒有加薪，就會找不到人，他強調，從事醫療服務的人都應有應得報酬。

賴清德表示要解決醫護人力荒， 應該就要給予資源 。（圖／中天新聞）

賴清德在演講中表示，自己從小就想當醫生，後來因緣際會到台南成功大學醫院完成醫學訓練。他提到，1996年台灣面對飛彈危機時，自己曾幫陳定南助選，而台南是民主聖地，在很多人鼓勵下參選國大代表，從此棄醫從政。賴清德也玩笑似的說，講自己經歷是要讓大家知道醫療工作很辛苦，但也在辛苦之餘能想到有人在當選總統後還是很羨慕醫務工作者。

賴清德表說醫療工作是非常神聖的工作，可以幫助病人解決痛苦，也感謝醫界多年來在社會建立的典範，贏得社會的肯定。他指出，總統府推動健康台灣委員會就是要解決醫界面臨的問題，首先是全民健保問題，30年來健保解決很多家庭負擔不起醫藥費的問題，納保率達到99％，剩下的是因失蹤人口找不到。

賴清德提到，多年來也衍生些問題，就是醫院找不到醫務人力，還需要依靠政府提出幫助計劃，才能勉強撐起。他表示，要解決應該就要給予資源，所以政府用較寬裕的經費讓衛福部進行改革，讓整個健保總額用於醫療服務上可以更好。

醫護人力荒問題引發討論。（圖／示意圖／中天新聞）

賴清德指出，健康台灣推動委員會除了針對健保永續、改善醫療人員工作環境外，也聚焦在醫療服務上，尤其癌症從民國74年開始，一直都是台灣十大死因的第一名。他強調，政府一定有計畫地進行防治，篩檢的預算也不斷增加與改變，治療也精進，並成立百億癌症基金，就是希望醫界在前線有資源、有工具可用，由政府作後盾，幫助人民。

