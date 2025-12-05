醫護人力荒！新光醫院砸1億 全院加薪1800元

台灣醫療人力持續流失，新光醫院為了鼓勵人員留任，今（5）日副院長洪子仁於台灣醫療科技展宣布，從明年1月起增加一億元人事支出，幫全體員工加薪1800元，平均調薪3.5％，希望讓基層有感。

新光醫院3年加薪25% 護理人員薪水飆破6萬元

最近醫護人力爆發出走潮，衍生出關於醫院關床、急診壅塞等相關問題，醫界呼籲政府要增加醫療資源的投資，避免排擠人力成本，衛福部長石崇良最近也喊出要修改健保特管辦法，保障醫護人員的最低起薪，且不能只有基本工資。而今天新光醫院副院長洪子仁也在台灣醫療展上喊話，要幫全體員工加薪1800元，整體加薪幅度高達3.5％。

洪子仁說明，輪三班的護理師起薪來到5萬元，從51000元調高到52800元，如果再加上留任獎金跟簽約金，第一年純白班護理人員的起薪會達65100元，最低起薪的保障牽涉到都市型跟非都市型的醫院，醫學中心跟地區醫院的任務不同，可能薪資會有一些差異。新光醫院認為，回應護理師公會最好的做法，就是醫院要持續性為醫護人員在內的全體員工加薪，透過政府提高醫療機構的財務韌性，醫院能夠持續幫醫事人員加薪，形成一個良性的循環。

新光醫院強調，他們是要來「拋磚引玉」，馬偕紀念醫院也表示，今年12月會發放耶誕節禮金3000元，特別獎勵金4.5萬元，明年1月起也是全面調薪3.5％，這也是馬偕醫院連續3年調薪，總調薪的幅度是高達10.6％；北醫體系的醫院則說，已經在113年跟114年分別實施全體員工4％及3％的調薪措施，並同步會提升護理人員的績效獎金及留任獎金，後續的薪資及福利都還在研議當中，強調會全力保障醫護人員的基本薪資。

