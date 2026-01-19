醫護夫妻瞞女兒病情！高雄市國小爆腸病毒群聚 至少14人染疫「校方急停課」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

高雄市鼓山區某私立小學近日爆發腸病毒群聚感染事件，起因疑與一名高年級女童家長隱匿病情，更曝光女童家長皆為醫護人員，引起輿論關注。該名女童於1月5日出現症狀，7日就醫時已診斷疑似腸病毒，但家長仍照常送她到校參加期末考。由於該校採社團課及雙語跑班制度，造成交叉接觸風險升高，多名學童隨後陸續發病，影響至少4個班級。

高雄市鼓山區某國小近日爆發腸病毒群聚感染事件，起因疑與一名高年級女童家長隱匿病情，更曝光其家長皆為醫護人員。（示意圖／Unsplash）

高雄市衛生局13、14日接連接獲鼓山區某國小腸病毒通報。由於該校有跑班制度，造成班級間交叉感染。截至15日已有5年級2班、3年級1班及2年級1班，共計4班11名學童確診，另有3名家屬遭波及，總計至少14人染疫。

起因疑為一名5年級女童於7日確診腸病毒卻未告知校方，多名家長指責，女童父母分別為醫師和護理長，卻未落實防疫觀念，並指出女童座位九宮格範圍的同學幾乎全數遭傳染，多班級於1月10日起陸續出現症狀。

校方今（19）日發布最新公告，指低年級某班上週已有2例個案，週日新增1例，今日再驗出1例，累計達4例。為避免疫情擴散，決議該班20日休業式停課，21日至23日改採線上教學。校方表示，若學生無症狀且家中無法照顧者，仍可到校由學校協助學習與照顧。

校方強調，目前已完成所有受影響班級的清潔與消毒作業，並將持續進行每週全校清消，教室也固定啟動2小時紫外線消毒燈。校方提醒家長務必落實「生病不上課」原則，孩子若有腸病毒或呼吸道症狀應立即通報導師，共同防堵疫情擴散。

