醫護夫妻隱匿子女染腸病毒照上學！釀校園群聚感染重罰12萬

高雄市鼓山區一所私立小學本月中旬爆發嚴重腸病毒群聚感染事件，疫情源頭指向一對就讀該校的姊弟。根據衛生局疫調，小五女童於1月5日出現紅疹、水泡等症狀，7日就醫後被診斷為疑似腸病毒感染，但家長並未通報校方，仍讓女童到校參加期末考試。

這對姊弟的父親為國軍高雄總醫院骨科主治醫師，母親則是同科護理長。女童在校出現雙手紅疹、水泡症狀時，家長謊稱是「食物過敏」，後又改口為「吃火鍋被燙傷」。直到12日女童的弟弟也出現疑似症狀，才被校護發現並通報校方。

校方於13、14日向衛生局通報疫情後，衛生所隨即展開疫調並派員進行環境消毒。調查發現，自10日起該校學童陸續發病，由於學校採跑班上課模式，疫情迅速擴散至二、三年級多個班級。截至15日統計，已有4個班級共11名學童染疫。

衛生局防疫人員15日致電進行疫調時，發現這對醫護家長仍規避疫情未據實說明。經過週末，疫情持續擴大，19日最新統計顯示，染疫學童已增至5個班級共15名，另有3名學童家屬遭到感染。

其中一個二年級班級因累計4人染疫，校方緊急決議該班20日休業式停課，21至23日改採線上教學。針對指標個案家長涉嫌規避妨礙疫調，導致疫情在校內擴散，高雄市衛生局19日依違反傳染病防治法第43條規定，對這對醫護夫妻各開罰6萬元，共計裁處12萬元罰鍰。校長表示，將啟動漂白水、紫外線殺菌燈等全校大消毒作業。衛生局強調，染疫學童就醫後均已返家休養，將持續監控並督導校方落實環境清消，確保校內師生健康安全。

