醫護夫妻隱匿小孩腸病毒害群聚 高雄衛生局要開罰!

南部中心／鄭兆佐、莊舒婷 高雄市報導

高雄一對姊弟感染腸病毒，但身為醫生以及護理長的爸媽，卻疑似刻意隱匿讓孩子繼續到學校上學，導致校內出現群聚感染，其他家長痛批實在太惡劣，衛生局也依隱匿傳染病防治法，要裁處最高30萬元罰鍰。

醫護夫妻疑隱匿小孩腸病毒害群聚 高雄衛生局要開罰

學生家長疑似隱匿腸病毒病情，造成群聚感染。（圖／民視新聞）

高雄這一所學校驚爆腸病毒群聚感染，多名學童陸陸續續出現，發燒、喉嚨痛、紅疹等等的症狀，就醫診斷為疑似腸病毒，而會造成這樣子的情形，疑似就是因為有家長隱匿自己小孩的病情。學校學生家長：「都是由學生本人告訴同學說，我的手上紅疹是過敏，我是吃火鍋被燙到手，所以手才會起水泡。」事發就在高雄鼓山區的國小，根據了解，一名五年級的女學童1月5號，疑似就出現相關症狀，1月7日就醫時，醫師診斷疑似腸病毒，但家長沒有告知校方，沒多久，同班級學童陸續在1月10日開始發病，而當事女學童就讀三年級的弟弟，則是在1月12號被發現皮膚出疹，多達四個班級，共11位的學童，就醫診斷為疑似腸病毒。誇張的是，這對姊弟的父母，一個是醫師，一個是護理長，身為醫療人員，卻還讓疑似腸病毒的孩子到校，讓其他家長氣得大罵。學校學生家長：「大部分的班級的家長是覺得，怎麼會身為醫師的家長，會到了學校要求他們把孩子帶回家的時候，爸爸還跟老師說，他們真的以為只是過敏只是濕疹。」遭指控家長：「他沒有發燒也沒有什麼，我也覺得好像也還好，因為小孩很想去上學，對那些也說實話對造成社會那些真的很不好意思。」

廣告 廣告

醫護夫妻疑隱匿小孩腸病毒害群聚 高雄衛生局要開罰

高雄一所學校驚爆多人感染腸病毒，隱匿病情家長遭衛生局開罰。（圖／民視新聞）校方說，一開始也不清楚姊弟檔感染腸病毒，直到幾天後發現有明顯症狀，就請家長帶回。校方人員：「通報了這個校安通報那進行清消，那孩子到現在為止，他已經從12號到現在都沒有來上學。」高市府衛生局疾病管制處處長洪玉倖：「打電話給該名學童的家長疫調，家長第一時間規避疫情未吐實，本局將依傳染病防治法第43條，處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。」腸病毒傳染力極強，當事學生家長，有醫療背景，卻隱匿病情，導致其他學生也因此感染，衛生局也依法開罰，要這對父母負起責任。

原文出處：醫護夫妻疑隱匿小孩腸病毒害群聚 高雄衛生局要開罰

更多民視新聞報導

去年「急診塞1個月」怕了！ 衛福部宣布今年春節「二招」分流病人

春節急診壅塞重演？ 流感升溫！羅一鈞：放假前恐現13萬人就醫

美睫店「不接40歲↑長輩」惹議！同行揭內幕：有差

