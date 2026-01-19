醫護夫妻隱匿疫情！高雄鼓山私校4班14學童疑染腸病毒 緊急宣布停課

高雄鼓山某雙語學校的國小部爆發腸病毒群聚，一對醫護夫妻因為隱匿小孩得腸病毒，結果導致校內共4個班級感染，案情再擴大，現有14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒。校方緊急宣布該班級明（20）日結業式不須到校，21號到23號改採線上上課，確保校內師生健康。

高雄市衛生局上週接獲通報，根據疫調當事五年級女童5號就出現紅疹、水泡卻持續到校，直到7號確診疑似腸病毒，她的弟弟在12號也出現症狀，現已造成至少14名學童診斷為疑似腸病毒。

有同校家長抱怨，當事姊弟的家長具有醫護背景，卻持續讓孩子到校，造成孩童群聚，威脅孩子生命安全。

而高雄市衛生局日前表示，防疫人員於1月15日致電當事家長疫調，家長卻規避疫情未吐實，將依《傳染病防治法》第43條裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

