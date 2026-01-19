醫護家長隱匿病情！腸病毒群聚感染至少17人 校方宣布停課

高雄市鼓山區一所國小爆發腸病毒群聚感染。（翻攝自pexels）

高雄市鼓山區一所國小爆發腸病毒群聚感染，市府衛生局表示，截至19日，校內已有4個班級、共14名學童就醫診斷為疑似腸病毒感染，另有3名學童家屬遭波及，累計至少17人染病。校方評估後宣布，低年級其中一個班級將於1月20日休業式當天停課，並於21日至23日改採線上教學。

高年級女童先發病 醫護家長未通報

衛生局疫調指出，疫情疑似起源於該校高年級一名女童，該童於1月5日出現相關症狀，7日就醫後被診斷為疑似腸病毒感染，但其家長身為醫護人員卻未依規定通報，仍讓孩子到校參與期末考試，造成班級內交叉感染。

由於學校設有社團課程與雙語跑班制度，學生跨班接觸頻繁，病毒因而快速擴散，受影響年級橫跨二至五年級。自1月10日起，多個班級陸續出現疑似病例，截至15日已累計11名學童確診，另有3名家屬被波及。

低年級班級停課3天 春節期間改線上

校方今（19日）公告指出，低年級該班級原已通報2例個案，週日與今日再各新增1例，累計達4例，依防疫規定決議自1月20日停課，春節連假補課期間（21日至23日）改採線上教學。校方也表示，若學生無症狀且家長有照顧困難，仍可到校由教師協助學習與照護。

衛生局依法裁罰 呼籲落實生病不上課

目前校內各班已完成環境清消作業，並固定啟用紫外線消毒燈加強防疫。衛生局強調，涉案家長未如實回報病情，已違反《傳染病防治法》，將依法裁處新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並呼籲家長確實落實「生病不上課」原則，以防疫情擴大，共同守護校園健康。

