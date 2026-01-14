醫護手術8小時「不吃不喝」？外科醫揭開刀房秘辛！

生活中心／林依蓉報導

醫療工作的特殊性，醫護人員長期面臨著超長工時、人力緊繃的狀態。近日一名母親在Threads分享，其兩歲幼兒進行8小時心臟手術期間，手術房內的醫師與護理人員竟全程不吃不喝，甚至主刀醫師在術後解釋完病情後，還得趕往下一場手術，這讓她感嘆「醫護的體力也太驚人」。貼文曝光後，立刻引起廣大網友的關注。









一名媽媽在社群平台上分享親身經歷，表示醫護人員手術全程不吃不喝、不休息，讓她感嘆「醫護的體力也太驚人」。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

醫護人員除了需應對不同的病情，「長工時」與「體力超支」早已成為他們的工作常態。近日在社群平台Threads上，一名媽媽分享了深刻的親身經歷，吸引超過148萬次觀看。該網友表示，不到2歲的幼兒因先天性心臟病接受大型手術，手術耗時長達7、8 個小時。家屬在門外焦急等待時，驚覺手術房內的醫師與護理人員竟然全程不休息、不吃飯，甚至主刀醫師在術後解釋完病情後，還得趕往下一場手術，這讓她直呼「醫護的體力也太驚人」，同時也感嘆「所有生命的延續都是醫護的努力，謝謝他們創造奇蹟」。





貼文曝光後，許多外科醫師留言分享手術台下的真實樣貌。（圖／翻攝自Threads@yuki_heart_heart）





貼文曝光後，隨即引發廣大網友的熱烈關注與致謝。許多家屬紛紛分享類似經歷，有人回憶親人進行主動脈剝離手術長達13小時，醫生術後雖疲憊到手指顫抖，仍強打精神幽默地安撫家屬；更有網友心疼直言，光在門外等待就已體力透支，難以想像醫護是如何熬過這段時光。這則貼文也釣出許多外科醫師分享手術台下的真實樣貌，醫師們坦言「手術的時候會進入一個超然狀態，彷彿踏入精神時光屋，手術結束後才會驚覺時間流逝」、「我自己時不時開個5至6小時，基本上不太會下來休息，因為通常是下刀時才發現已經過了那麼久」、「我體力其實不算好，但連續開刀6至8小時、不吃不喝也不上廁所，對我來說完全沒問題。只是一下班就真的魂飛魄散，小孩叫我要喊好幾聲，才會慢半拍回神來」。













原文出處：她驚醫護8小時手術「全程不吃不喝」 外科醫親吐心聲：這只是基本！

